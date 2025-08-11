«Ευχαριστώ το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου» – Συγκινεί ο πατέρας του 15χρονου Δημήτρη

Πολύ καλά είναι τα νέα από το Τορίνο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 15χρονος Δημήτρης από το Μέτσοβο που έκανε μεταμόσχευση ήπατος, μετά τη θερμοπληξία που υπέστη και παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή.

Ο πατέρας του παιδιού είπε πως πλέον μιλάει και τρώει, ενώ ο γιατρός που τον παρακολουθεί ανέφερε πως θα πάρει σύντομα εξιτήριο.

«Δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Βγήκαμε από την Εντατική, είμαστε στο δωμάτιό μας. Το παιδί άρχισε να μιλάει, να τρώει. Δόξα τω Θεώ. Όλα καλά, όλα καλά. », είπε ο πατέρας του 15χρονου Δημήτρη.

Ο πατέρας ευχαρίστησε «όλη την κοινωνία, την πολιτεία στην Ελλάδα που με βοήθησε και ηθικά και πρακτικά», καθώς και το παιδί που έδωσε ζωή στον γιο του. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω το αγγελούδι αυτό που έδωσε ζωή στο δικό μου παιδί. Τι να πω, είμαι συγκινημένος», μιλώντας στον ALPHA.

Ο έφηβος έκανε μεταμόσχευση και όταν άνοιξε τα μάτια του «ήταν η γυναίκα μου εκεί, ρώτησε πού είναι ο μπαμπάς, είπε και άλλα λογάκια αρκετά».

Ακόμη, είπαν στον Δημήτρη ότι είχε ένα θέμα και «είναι λίγο μπερδεμένος», ωστόσο δεν γνωρίζει για τη μεταμόσχευση. «Χάρη στις προσευχές όλης της κοινωνίας, όλης της Ελλάδας, δόξα τω Θεώ είμαστε καλά. Πίστη στον Θεό, τίποτα άλλο. Δόξα τω Θεώ δεν έχουμε κανένα βοήθημα, κανένα σωληνάκι, τίποτα. Όπως ακριβώς το είπατε: Θαύμα», ολοκλήρωσε.

