Φωτιά τώρα στην περιοχή παλιό Σούλι στην Πάτρα
Στο σημείο της φωτιάς δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Στην περιοχή Μιτζαίικα εκδηλώθηκε φωτιά πριν από λίγο σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική.
Στο σημείο της φωτιάς επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Δείτε τον καπνό από τη φωτιά στο παλιό Σούλι στην Πάτρα σε βίντεο που ανήρτησε στα social media το Forecast Weather Greece.
