Φωτιά τώρα στην περιοχή παλιό Σούλι στην Πάτρα

Στην περιοχή Μιτζαίικα εκδηλώθηκε φωτιά πριν από λίγο σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική.

Στο σημείο της φωτιάς επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μιτζαίικα Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 21, 2025

Δείτε τον καπνό από τη φωτιά στο παλιό Σούλι στην Πάτρα σε βίντεο που ανήρτησε στα social media το Forecast Weather Greece.