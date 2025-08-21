Ρέθυμνο: Συνελήφθη 25χρονος για ναρκωτικά

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών ουσιών. Η σύλληψη έγινε χθες 20 Αυγούστου σε περιοχή τού Δήμου Ρεθύμνης, και πρόκειται για 25χρονο ο οποίος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς επιβαίνοντας σε Ι.Χ.Ε. και του πραγματοποιήθηκε έλεγχος. Ακολούθησε επίσης έρευνα στην οικία του σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου, με την συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: 74,1 γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή βράχου, 19 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, 1 κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 22.615 ευρώ ως προερχόμενο από αγοραπωλησία ναρκωτικών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.