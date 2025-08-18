Επεισοδιακή σύλληψη στο Ελ. Βενιζέλος: Άνδρας κατάπιε 100 αυγά με κοκαΐνη - Είχε φτάσει από Βραζιλία

Στον έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ότι είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης

Επεισοδιακή σύλληψη στο Ελ. Βενιζέλος: Άνδρας κατάπιε 100 αυγά με κοκαΐνη - Είχε φτάσει από Βραζιλία
Μια επεισοδιακή σύλληψη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όταν κατά την διάρκεια του καθιερωμένου ελέγχου οι ακτινογραφίες εντόπισαν κάτι ασυνήθιστο.

Κατά την διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης, με τους γιατρούς να εντοπίζουν 100 κάψουλες των 11 γραμμαρίων η καθεμία τις οποίες ο δράστης που ήρθε στην Αθήνα μέσω Γαλλίας, προερχόμενος από το Σάο Πάολο είχε καταπιεί.

Οι εικόνες που έδωσε η αστυνομία στη δημοσιότητα είναι χαρακτηριστικές.

Η συγκεκριμένη μέθοδος διακίνησης που επιχείρησε ο δράστης είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς σε περίπτωση που έστω και μια συσκευασία άνοιγε στο στομάχι του, θα πέθαινε εντός λίγων μόνο λεπτών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η συνολική ποσότητα κοκαΐνης που εντοπίστηκε ξεπερνάει το ένα κιλό. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων στην υπόθεση.

