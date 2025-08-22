Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 22 Αυγούστου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 22 Αυγούστου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 22 Αυγούστου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: 5000 κατοικίες τώρα και 53.880 εντός πενταετίας

Ελεύθερος Τύπος: Έκρηξη ζήτησης σε φθηνές περιοχές

Η Καθημερινή: Μποτιλιάρισμα στους αιθέρες

Τα Νέα: Συμβόλαια Γολγοθάς

07:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παγκόσμια άνοδος ηλεκτρικών πλην ΗΠΑ

07:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη: Γιατί δεν συμφέρει μετά τα 40 έτη εργασίας - Παραδείγματα

07:03ΚΟΣΜΟΣ

Προ των πυλών η ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας – Τι θα γίνει με τους ομήρους - Το «παράθυρο Νετανιάχου» για εκεχειρία

07:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA ranking: Μειώθηκε η απόσταση από Τσεχία, πλησίασαν Νορβηγία και Πολωνία

06:57LIFESTYLE

Η αποκάλυψη της Έλενας Κρεμλίδου για τον χωρισμό της: «Είμαι μόνη μου από τον Ιανουάριο»

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα: Οι απαντήσεις που δεν έδωσε

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Κύθηρα: Ο καπετάν Σπύρος που έσωσε δεκάδες εγκλωβισμένους στη φωτιά

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Στα ύψη η τιμή του καφέ – Δυσοίωνες οι προβλέψεις για τον χειμώνα

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Οι νέοι πάνε διακοπές με χαρτζιλίκι και... δανεικά από τους γονείς τους

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Το δημογραφικό αδειάζει τα ελληνικά σχολεία - Ορατές οι επιπτώσεις και στη Θεσσαλονίκη

06:34ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ετοιμάζει μήνυση στην οικογένειά του - «Ήθελαν να τον αποδυναμώσουν»

06:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δεδομένα μετά τη συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα: Τι είπε για τον ΣΥΡΙΖΑ και το ενδεχόμενο νέου κόμματος

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το… άλλο πρόσωπο της καλοκαιρινής σεζόν: Προσλήψεις – «μαϊμού», αδήλωτη εργασία και απλήρωτες υπερωρίες

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κορύφωση του καύσωνα σήμερα - Πού θα χτυπήσουν τα 40άρια

06:20ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άφαντα χιλιάδες δηλωμένα ζώα – Οι «μεγαλοκτηνοτρόφοι» λένε ότι… τα έφαγαν οι λύκοι

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο ύποπτος ρόλος του Χαφτάρ και η «ανίερη» συμμαχία με τον Ερντογάν - Γιατί ο αμφιλεγόμενος στρατάρχης αλλάζει στρατόπεδα

06:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΣΕΠ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

06:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025:Πότε πάνε ταμείο οι δικαιούχοι

06:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Αιτήσεις σε δήμους και περιφέρειες για ανέργους

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

