Αλλαγή στην όψη των χαρτονομισμάτων: Οι ιστορικές προσωπικότητες που θα εμφανίζονται
Αλλαγή στην όψη των χαρτονομισμάτων αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ η οριστική απόφαση και κυκλοφορία τους, θα παρθεί μέχρι τα τέλη του 2026.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δρομολογεί τον πλήρη επανασχεδιασμό των χαρτονομισμάτων, με στόχο την αισθητική ανανέωση αλλά και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας.
Τα νέα χαρτονομίσματα αναμένεται να κυκλοφορήσουν επίσημα έως το 2026, μέσα από έναν πανευρωπαϊκό διαγωνισμό που απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες γραφίστες.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:32 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Η Γαλατάσαραϊ θέλει τον Τζολάκη
12:31 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σαντορίνη: Πέπλο ομίχλης κάλυψε την Καλντέρα - «Όλα άσπρα»
08:13 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ