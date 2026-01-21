Κακοκαιρία: Κοντέινερ αναποδογύρισε από τους ισχυρούς ανέμους στην Πάτρα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Πάτρας, καθώς εξαιτίας των ισχυρότατων ριπών των ανέμων ένα κοντέινερ αναποδογύρισε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr το κοντέινερ που αναποδογύρισε από τους ισχυρότατους ανέμους που βρισκόταν σταθμευμένο στην οδό Χαράδρου και έχει φράξει το δρόμο δυσχεραίνοντας τη κυκλοφορία των οχημάτων.

Λίγο νωρίτερα, ξανά εξαιτίας των ισχυρότατων ανέμων δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε σε σταθμευμένο Ι.Χ, ωστόσο από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός αφού ο οδηγός δεν βρισκόταν εντός του οχήματος.

