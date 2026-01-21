Ιαπωνία: Τουριστικό ελικόπτερο αγνοείται κοντά σε ηφαίστειο

Ένα τουριστικό ελικόπτερο που μετέφερε τρία άτομα, αγνοείται από τα ξημερώματα κοντά στο όρος Άσο, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με το BBC, το αεροσκάφος απογειώθηκε από έναν ζωολογικό κήπο στην πόλη Άσο στις 10:52 τοπική ώρα (03:52 ώρα Ελλάδος) την Τρίτη για μια 10λεπτη περιήγηση, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ.

Ένα αντικείμενο που έμοιαζε με αεροσκάφος εντοπίστηκε από αστυνομικό ελικόπτερο μέσα στον κρατήρα του Νακαντάκε, μιας από τις πέντε κορυφές του όρους Άσο, περίπου στις 16:00 τοπική ώρα (9:00 ώρα Ελλάδος). Οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει εάν πρόκειται για το αγνοούμενο ελικόπτερο.

Ο 64χρονος πιλότος του ελικοπτέρου ήταν βετεράνος με 40 χρόνια εμπειρίας, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι επιβάτες του ήταν ένας άνδρας και μια γυναίκα από την Ταϊβάν.

Ήταν η τρίτη φορά μέσα στην ημέρα που το αεροσκάφος, αμερικανικής κατασκευής Robinson R44, απογειωνόταν. Κανένα πρόβλημα δεν αναφέρθηκε στα δύο προηγούμενα ταξίδια, σύμφωνα με τον χειριστή του ελικοπτέρου Takumi Enterprise.

Οι περιηγήσεις με ελικόπτερο πάνω από τα ηφαιστειακά τοπία του όρους Άσο είναι από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα της επαρχίας Κουμαμότο, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία.

