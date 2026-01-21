Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς: Πόσες χρειαζόμαστε την ημέρα - Τα οφέλη για την υγεία

Πώς μία αγκαλιά συμβάλλει στη σωματική και ψυχική μας υγείας, σύμφωνα με τους ειδικούς

Επιμέλεια - Ανθή Κουρεντζή

Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς: Πόσες χρειαζόμαστε την ημέρα - Τα οφέλη για την υγεία
Unsplash
Η 21η Ιανουαρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς. Μία αγκαλιά είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο πως ωφελεί τη σωματική και πνευματική μας υγεία.

Η ιδέα προήλθε το 1986 από τον φοιτητή Kevin Zaborney, ο οποίος έψαχνε ακόμη έναν τρόπο ώστε να προσφέρουμε αγκαλιές στους ανθρώπους που αγαπάμε. Μπορεί να μην έχει καταγραφεί επίσημα ως παγκόσμια ημέρα από τον ΟΗΕ, αλλά όλες οι χώρες το αναπαράγουν και το υιοθετούν.

Οι ειδικοί τη θεωρούν ως το καλύτερο φάρμακο, αφού τα οφέλη της είναι πολλά και έστω και μία αγκαλιά μέσα στην ημέρα μπορεί να μας χαρίσει μία καλύτερη ζωή.

pagkosmia-imera-agkalias-6.jpg

Unsplash

Όλοι ξέρουμε ότι μια σωστή αγκαλιά μάς κάνει να νιώθουμε όμορφα. Όμως αποδεικνύεται ότι αυτές οι στιγμές τρυφερότητας έχουν πολύ μεγαλύτερη δύναμη απ’ όσο φανταζόμαστε όταν πρόκειται για την ευεξία μας. Ναι, η επιστήμη λέει πως οι αγκαλιές δεν είναι απλώς ένας φιλικός χαιρετισμός – είναι ένα ισχυρό «εργαλείο» για τη μείωση του στρες, την αύξηση της ευτυχίας και την ενίσχυση των ανθρώπινων σχέσεων.

Αλλά πόσες αγκαλιές χρειαζόμαστε πραγματικά; Η διάσημη θεραπεύτρια Virginia Satir είχε πει: «Χρειαζόμαστε τέσσερις αγκαλιές την ημέρα για να επιβιώσουμε, οκτώ για να διατηρηθούμε και δώδεκα για να αναπτυχθούμε».

Πόσες όμως αγκαλιές χρειάζεσαι εσύ για να νιώσεις καλύτερα;

Η επιστήμη πίσω από τις αγκαλιές

Οι αγκαλιές ενεργοποιούν την απελευθέρωση της ωκυτοκίνης, μιας ορμόνης που σχετίζεται με τα συναισθήματα αγάπης και ασφάλειας. Η ωκυτοκίνη, γνωστή και ως «ορμόνη της αγκαλιάς» ή «ορμόνη της αγάπης», μειώνει το στρες, ρίχνει την αρτηριακή πίεση και βελτιώνει τη διάθεση. Παράλληλα, μειώνει τα επίπεδα της κορτιζόλης, βοηθώντας μας να νιώθουμε πιο ήρεμοι και γειωμένοι.

pagkosmia-imera-agkalias-1.jpg

Unsplash

Μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που δέχονται συχνά αγκαλιές είναι λιγότερο πιθανό να αρρωστήσουν από παθήσεις που σχετίζονται με το στρες, τονίζοντας τον ρόλο της κοινωνικής υποστήριξης και της σωματικής επαφής στη συνολική υγεία.

Οι παρατεταμένες αγκαλιές με αγαπημένα πρόσωπα απελευθερώνουν επίσης ενδορφίνες – χημικές ουσίες που ανακουφίζουν από το στρες και τον πόνο και ενισχύουν τα συναισθήματα χαράς και ευφορίας.

Επιπλέον, η σωματική επαφή ενισχύει το αίσθημα σύνδεσης. Η ωκυτοκίνη απελευθερώνεται τόσο σε αυτόν που αγκαλιάζει όσο και σε αυτόν που αγκαλιάζεται, δημιουργώντας εμπιστοσύνη και εγγύτητα. Είναι σαν ένα σιωπηλό «νοιάζομαι για σένα» που δυναμώνει τους δεσμούς μας.

pagkosmia-imera-agkalias-3.jpg

Unsplash

Τα οφέλη της αγκαλιάς

  • Μειώνει το στρες

Η αγκαλιά μειώνει την κορτιζόλη, κάνοντάς μας να νιώθουμε πιο χαλαροί. Έρευνες δείχνουν ότι όσο περισσότερες αγκαλιές δεχόμαστε, τόσο λιγότερο στρες βιώνουμε.

  • Ενισχύει το ανοσοποιητικό

Η φυσική επαφή μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σύστημα, αυξάνοντας την παραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων και βοηθώντας στην εξισορρόπηση του νευρικού συστήματος.

  • Βελτιώνει τις σχέσεις

Οι συχνές αγκαλιές ενισχύουν τη σύνδεση, την εμπιστοσύνη και μειώνουν τις εντάσεις μέσα στις σχέσεις.

pagkosmia-imera-agkalias-4.jpg

Unsplash

  • Ανεβάζει τη διάθεση

Η ωκυτοκίνη, η σεροτονίνη και η ντοπαμίνη που απελευθερώνονται κατά την αγκαλιά βελτιώνουν τη διάθεση και μειώνουν το άγχος.

  • Κάνει καλό στην καρδιά

Μελέτες δείχνουν ότι η αγκαλιά μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση, κάτι που ωφελεί την καρδιαγγειακή υγεία.

Πόσες αγκαλιές χρειαζόμαστε;

Σύμφωνα με τη Virginia Satir:

  • 4 αγκαλιές την ημέρα για επιβίωση
  • 8 αγκαλιές για συναισθηματική ισορροπία
  • 12 αγκαλιές για ψυχολογική ανάταση

Ανεξαρτήτως αριθμού, κάθε ειλικρινής αγκαλιά κάνει καλό – ειδικά οι πιο μακροχρόνιες με αγαπημένα πρόσωπα.

pagkosmia-imera-agkalias-5.jpg

Unsplash

Πόση διάρκεια πρέπει να έχει μια αγκαλιά;

Δεν υπάρχει απόλυτος επιστημονικός κανόνας, όμως θεωρείται ότι μια αγκαλιά πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 4 έως 20 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί η ωκυτοκίνη. Οι αγκαλιές διάρκειας 20 δευτερολέπτων ή περισσότερο φαίνεται να αυξάνουν και τη σεροτονίνη, ενισχύοντας τα θετικά συναισθήματα.

Πώς να αυξήσεις τις αγκαλιές στην καθημερινότητά σου

Ακόμα κι αν δεν είσαι «τύπος της αγκαλιάς», υπάρχουν τρόποι να αποκομίσεις τα οφέλη της ανθρώπινης επαφής:

  • Αγκάλιασε αγαπημένα πρόσωπα: σύντροφο, οικογένεια, φίλους.
  • Αγκάλιασε τα κατοικίδιά σου: το χάδι και η επαφή με ζώα απελευθερώνουν επίσης ωκυτοκίνη.
  • Κράτημα χεριών ή απλό άγγιγμα: ακόμα και μια μικρή επαφή προσφέρει μια «δόση» ευεξίας.

Η αγκαλιά είναι ένας απλός, φυσικός και αποτελεσματικός τρόπος να βελτιώσεις την ευεξία σου. Στόχευσε σε τουλάχιστον τέσσερις αγκαλιές την ημέρα για λιγότερο στρες, περισσότερη ηρεμία και βαθύτερες σχέσεις. Μην υποτιμάς τη δύναμή της – μια καλή αγκαλιά μπορεί να αλλάξει πολλά.

