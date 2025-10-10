Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: 1 στους 3 γιατρούς και νοσηλευτές στην ΕΕ πάσχει από κατάθλιψη

Ένας στους τρεις γιατρούς και νοσηλευτές στην Ευρώπη πάσχει από κατάθλιψη, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Newsbomb

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: 1 στους 3 γιατρούς και νοσηλευτές στην ΕΕ πάσχει από κατάθλιψη
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ένα τρίτο των γιατρών και των νοσηλευτών στην Ευρώπη εκτιμά ότι πάσχει από κατάθλιψη, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιοποιήθηκε σήμερα Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, από τον αρμόδιο για την Ευρώπη κλάδο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). «Ένας γιατρός ή νοσηλευτής στους τρεις δηλώνει συμπτώματα κατάθλιψης ή άγχους», τόνισε ο αρμόδιος για την Ευρώπη διευθυντής του ΠΟΥ Χανς Κλούγκε. Το ποσοστό είναι πέντε φορές μεγαλύτερο απ' αυτό που μετρήθηκε μεταξύ του ευρωπαϊκού πληθυσμού, αναφέρει ο οργανισμός αυτός του ΟΗΕ.

«Πάνω από ένας στους 10 σκέφτηκε να βάλει τέλος στη ζωή του ή να αυτοτραυματισθεί · είναι ένα βάρος απαράδεκτο γι' αυτούς που μας φροντίζουν», επέμεινε ο Κλούγκε. Οι νοσηλευτές και οι γυναίκες γιατροί είναι περισσότερο ευάλωτοι στην κατάθλιψη και το άγχος, ενώ οι άνδρες γιατροί έχουν περισσότερο την τάση να αναπτύξουν εξάρτηση από το αλκοόλ, διευκρίνιζεται στην έρευνα.

Το υγειονομικό προσωπικό στη Λετονία και την Πολωνία έχει τα πιο υψηλά ποσοστά κατάθλιψης, καθώς σχεδόν οι μισοί απ' όσους απάντησαν εκεί βρίσκονται στο όριο καταθλιπτικής διαταραχής. Αντιθέτως τα ποσοστά αυτά είναι χαμηλότερα στη Δανία και την Ισλανδία (περίπου 15%).

Η έρευνα, η οποία βασίσθηκε σε 90.000 απαντήσεις επαγγελματιών της υγείας που συγκεντρώθηκαν στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία και τη Νορβηγία, αποκαλύπτει επίσης ότι ένα τρίτο των γιατρών και των νοσηλευτών υπέστη εκφοβισμό ή απειλές βίας στην εργασία του. Πράξεις βίας επισημαίνονται περισσότερο στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ισπανία. Εξάλλου 10% των επαγγελματιών αυτών έπεσαν θύματα σωματικής βίας και/ή σεξουαλικής παρενόχλησης στη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε.

«Υγειονομική κρίση»

Στο σύνολο των χωρών, ένας γιατρός στους τέσσερις εργάζεται πάνω από 50 ώρες την εβδομάδα. Το 32% των γιατρών και το ένα τέταρτο των νοσηλευτών έχουν προσωρινές συμβάσεις εργασίας, κάτι που αυξάνει το άγχος τους αναφορικά με την εργασιακή ασφάλειά τους. Για τον Κλούγκε, «η κρίση ψυχικής υγείας στο προσωπικό υγείας είναι μια κρίση υγειονομικής ασφάλειας που απειλεί την ακεραιότητα των συστημάτων υγείας μας».

Για να μπει ένα τέλος στην κατάσταση αυτή προτείνει πολλούς τρόπους, κυρίως τη μηδενική ανοχή στη βία και στην παρενόχληση σε νοσοκομειακό περιβάλλον, μια μεταρρύθμιση της προσφυγής σε υπερωριακή απασχόληση και την εγγυημένη πρόσβαση σε εμπιστευτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Τα μέτρα αυτά είναι ακόμα περισσότερο απαραίτητα στο βαθμό που η Ευρώπη αντιμετωπίζει έλλειψη προσωπικού φροντίδας. «Με την Ευρώπη να αντιμετωπίζει μέχρι το 2030 έλλειψη σχεδόν ενός εκατομμυρίου εργαζομένων στον τομέα της υγείας, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να τους χάνουμε λόγω εξάντλησης, απελπισίας ή βίας», υπογράμμισε ο Κλούγκε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:28ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ειρήνης 2025: Τι απάντησε η Επιτροπή για τον Ντόναλντ Τραμπ

12:26ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το ζογκλερικό καλάθι του Θανάση που τον έκανε να αναφωνήσει «Oh my god»

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Σε πλήρη εξέλιξη έργα στα πυρόπληκτα της Κορινθίας - σε χρόνο ρεκόρ έδρασε το ΥΠΕΝ

12:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξιχνιάστηκε ο εμπρησμός εστιατορίου στη Βουλιαγμένη πέρσι τον Οκτώβριο - Συνελήφθη 60χρονος με πιστόλια, ξίφη και τσεκούρι

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ειρήνης 2025: Ποια είναι «σιδηρά κυρία» της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο - Η ιστορία ενός αμφιλεγόμενου βραβείου

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

12:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος: Ανακοίνωσε τη συνεργασία με το Game On

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: 1 στους 3 γιατρούς και νοσηλευτές στην ΕΕ πάσχει από κατάθλιψη

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Καρέ-καρέ όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου – Ξεκινά σήμερα η δίκη

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Καλογήρου: Συγκλονίζει για τον γιο της Βασίλη με νέα αινιγματική ανάρτηση: «Με το ίδιο μπουφάν καρδούλα μου – Φωτογράφισαν το σώμα σου αλλιώς»

11:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ολυμπιακός - Ντουμπάι και τα προκριματικά για το Μουντιάλ 2026

11:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Επενδύστε στην Ελλάδα» - Κάλεσμα Χατζηδάκη στις βρετανικές επιχειρήσεις

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Νεκρός 90χρονος επιβάτης οχήματος - Μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα ο νεαρός οδηγός

11:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται τα «ραβασάκια» για ανασφάλιστα οχήματα και μη καταβολή τελών κυκλοφορίας - Τα πρόστιμα

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Το πρωί της Δευτέρας ο Τραμπ στο Ισραήλ - Θα μεταβεί απευθείας στην Κνεσέτ

11:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Φοβάμαι για τον αιφνίδιο θάνατό μου» - Αυτή είναι η διαθήκη του 68χρονου

11:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC: Με πολλά προβλήματα για την επιστροφή στις νίκες

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Ευελπίδων: Συνελήφθη γυναίκα που έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα στα δικαστήρια

11:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

HELLENiQ ENERGY: Επί 17 χρόνια δίνει στη νέα γενιά την ενέργεια να διαμορφώσει ένα καλύτερο αύριο

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Φτάνει το τέλος των social media; Γιατί πήραν την κατιούσα - Η επανάσταση των νέων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Φοβάμαι για τον αιφνίδιο θάνατό μου» - Αυτή είναι η διαθήκη του 68χρονου

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ειρήνης 2025: Ποια είναι «σιδηρά κυρία» της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο - Η ιστορία ενός αμφιλεγόμενου βραβείου

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ – καρέ η άγρια επίθεση στη Γαρυφαλλιά Κολλιοπούλου - Φωτογραφίες ντοκουμέντα

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ειρήνης 2025 - Το έλαβε η πολιτικός από τη Βενεζουέλα María Corina Machado

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Ποιοι θα βγουν στους δρόμους για το εργατικό νομοσχέδιο- Τα αιτήματά τους

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Καλογήρου: Συγκλονίζει για τον γιο της Βασίλη με νέα αινιγματική ανάρτηση: «Με το ίδιο μπουφάν καρδούλα μου – Φωτογράφισαν το σώμα σου αλλιώς»

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Το πορτρέτο μιας χώρας σε πίεση: Άγχος, κατάθλιψη και ψυχοφάρμακα - Η ψυχική υγεία των Ελλήνων σε κίνδυνο

07:28ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές τρόμου από τον μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Άρση του συναγερμού για τσουνάμι – Συγκλονιστικά βίντεο

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Φτάνει το τέλος των social media; Γιατί πήραν την κατιούσα - Η επανάσταση των νέων

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Όταν δάκρυσε ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η φορτισμένη συνομιλία με τη σύζυγο ενός αυτόχειρα - «Έχεις βιώσει και εσύ την απώλεια...»

10:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Ευρωπαίοι κινδυνεύουν να κάνουν κρύα ντους - Τι συμβαίνει με τους θερμοσίφωνες

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 14χρονη στη Θεσσαλονίκη: 34χρονος την προσέλκυσε, την κλείδωσε σπίτι του και τη βίασε

13:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Προσήγαγαν 17χρονο ως ύποπτο για τη διπλή δολοφονία - Τι απάντησε ο ανιψιός του 68χρονου

00:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με την πλάτη στον τοίχο η Εθνική Ελλάδας: Τα σενάρια, τα highlights και τα αποτελέσματα της βραδιάς

09:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μενδώνη: 6-7 κιλά τσίχλες μάζευαν οι υπάλληλοι από το Ηρώδειο, στο τέλος κάθε φεστιβάλ – Κλείνει για τρία χρόνια το Ηρώδειο

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 15 Οκτωβρίου

12:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξιχνιάστηκε ο εμπρησμός εστιατορίου στη Βουλιαγμένη πέρσι τον Οκτώβριο - Συνελήφθη 60χρονος με πιστόλια, ξίφη και τσεκούρι

08:39ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Ο ρόλος του Τζάρεντ Κούσνερ στην επίτευξη συμφωνίας για τη Γάζα - Από το real estate στη διπλωματία, ο γαμπρός του Τραμπ

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ