Παγκόσμια Ημέρα Μπισκότου: Οι γεύσεις που κατέκτησαν τον κόσμο – Από τα cookies έως τα Tim Tams

Η Παγκόσμια Ημέρα Μπισκότου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Δεκεμβρίου. Μία χαρούμενη, ανεπίσημη γιορτή αφιερωμένη στο αγαπημένο σνακ σε όλες τις μορφές του· τραγανό, μαλακό, σοκολατένιο, γεμιστό, χειροποίητο ή έτοιμο.

Από τα παραδοσιακά μπισκότα της Ευρώπης μέχρι τα αμερικανικά cookies που έγιναν σύμβολο της ποπ κουλτούρας, το μπισκότο παραμένει ένα από τα δημοφιλέστερα σνακ σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Κάθε χώρα έχει τα δικά της «πρωταγωνιστικά» γλυκίσματα, συνδεδεμένα με ιστορίες, συνήθειες και αναμνήσεις.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το chocolate chip cookie θεωρείται αδιαμφισβήτητος βασιλιάς. Δημιουργημένο κατά τύχη τη δεκαετία του 1930, εξελίχθηκε σε εθνικό σύμβολο και σήμερα αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο είδος μπισκότου παγκοσμίως.

Στην Ευρώπη, η Ιταλία προβάλλει τα biscotti. Τα τραγανά, διπλοφουρνισμένα μπισκότα που συνοδεύουν ιδανικά τον καφέ ή το κρασί. Η Γαλλία προτιμά τα βουτυράτα sablés, ενώ η Αγγλία παραμένει πιστή στα digestive biscuits, που αποτελούν καθημερινό συνοδευτικό του τσαγιού, αλλά και τα Jammie Dodgers, αυτόν τον «εθισμό» μικρών και μεγάλων.

Στην Ασία, τα μπισκότα αμυγδάλου της Κίνας έχουν βαθιές ρίζες στην παράδοση, συμβολίζοντας τύχη και ευημερία, ιδιαίτερα την περίοδο του νέου έτους. Η Ιαπωνία έχει αναδείξει τα matcha cookies, τα οποία συνδυάζουν τη δημοφιλή πράσινη σκόνη τσαγιού με λεπτή ζάχαρη και βούτυρο.

Στη Μέση Ανατολή, τα ma’amoul, γεμιστά με χουρμάδες ή ξηρούς καρπούς, συνδέονται με εορταστικές περιστάσεις και οικογενειακές συγκεντρώσεις.

Στη Λατινική Αμερική, δημοφιλή είναι τα alfajores: Δύο μαλακά μπισκότα που ενώνονται με dulce de leche, δημιουργώντας ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα γλυκά της περιοχής. Στην Αυστραλία, τα Tim Tams πρωταγωνιστούν σε κάθε τραπέζι.

Η αξία ενός καλού μπισκότου συνοψίζεται στη φράση: «Μικρή μπουκιά, μεγάλη απόλαυση».