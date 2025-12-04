Παγκόσμια Ημέρα Μπισκότου: Οι γεύσεις που κατέκτησαν τον κόσμο – Από τα cookies έως τα Tim Tams

Τα μπισκότα που κατέκτησαν τον κόσμο

Newsbomb

Παγκόσμια Ημέρα Μπισκότου: Οι γεύσεις που κατέκτησαν τον κόσμο – Από τα cookies έως τα Tim Tams
UNSPLASH.
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Παγκόσμια Ημέρα Μπισκότου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Δεκεμβρίου. Μία χαρούμενη, ανεπίσημη γιορτή αφιερωμένη στο αγαπημένο σνακ σε όλες τις μορφές του· τραγανό, μαλακό, σοκολατένιο, γεμιστό, χειροποίητο ή έτοιμο.

Από τα παραδοσιακά μπισκότα της Ευρώπης μέχρι τα αμερικανικά cookies που έγιναν σύμβολο της ποπ κουλτούρας, το μπισκότο παραμένει ένα από τα δημοφιλέστερα σνακ σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Κάθε χώρα έχει τα δικά της «πρωταγωνιστικά» γλυκίσματα, συνδεδεμένα με ιστορίες, συνήθειες και αναμνήσεις.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το chocolate chip cookie θεωρείται αδιαμφισβήτητος βασιλιάς. Δημιουργημένο κατά τύχη τη δεκαετία του 1930, εξελίχθηκε σε εθνικό σύμβολο και σήμερα αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο είδος μπισκότου παγκοσμίως.

Στην Ευρώπη, η Ιταλία προβάλλει τα biscotti. Τα τραγανά, διπλοφουρνισμένα μπισκότα που συνοδεύουν ιδανικά τον καφέ ή το κρασί. Η Γαλλία προτιμά τα βουτυράτα sablés, ενώ η Αγγλία παραμένει πιστή στα digestive biscuits, που αποτελούν καθημερινό συνοδευτικό του τσαγιού, αλλά και τα Jammie Dodgers, αυτόν τον «εθισμό» μικρών και μεγάλων.

Στην Ασία, τα μπισκότα αμυγδάλου της Κίνας έχουν βαθιές ρίζες στην παράδοση, συμβολίζοντας τύχη και ευημερία, ιδιαίτερα την περίοδο του νέου έτους. Η Ιαπωνία έχει αναδείξει τα matcha cookies, τα οποία συνδυάζουν τη δημοφιλή πράσινη σκόνη τσαγιού με λεπτή ζάχαρη και βούτυρο.

Στη Μέση Ανατολή, τα ma’amoul, γεμιστά με χουρμάδες ή ξηρούς καρπούς, συνδέονται με εορταστικές περιστάσεις και οικογενειακές συγκεντρώσεις.

Στη Λατινική Αμερική, δημοφιλή είναι τα alfajores: Δύο μαλακά μπισκότα που ενώνονται με dulce de leche, δημιουργώντας ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα γλυκά της περιοχής. Στην Αυστραλία, τα Tim Tams πρωταγωνιστούν σε κάθε τραπέζι.

Η αξία ενός καλού μπισκότου συνοψίζεται στη φράση: «Μικρή μπουκιά, μεγάλη απόλαυση».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Συνεχίζει πρώτη η Χάποελ Τελ Αβίβ, ρεκόρ η Μονακό – Όλα τα αποτελέσματα

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με εγκλωβισμό στη Βόνιτσα: Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Απίστευτες εικόνες στον Άλιμο - Επιπλέουν αυτοκίνητα στους δρόμους

23:49ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Κολύμβηση: Σε τροχιά μεταλλίου η Ντουντουνάκη! Στον τελικό του Ευρωπαϊκού με πανελλήνιο ρεκόρ

23:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονη κεραυνική δραστηριότητα τις επόμενες ώρες - Ισχυρή πρειδοποίηση Κολυδά για δύο περιοχές

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Ειρηνευτική συμφωνία Κονγκό-Ρουάντας υπό τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον, ενώ οι μάχες συνεχίζονται

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Φωτογραφίες από το σημείο που το δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα στο Παλαιό Φάληρο

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια Ημέρα Μπισκότου: Οι γεύσεις που κατέκτησαν τον κόσμο – Από τα cookies έως τα Tim Tams

23:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ, είναι μόνο η αρχή» - Ο Καραργύρης μίλησε για το ντεμπούτο του

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Σε ποιες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή - Τι θα γίνει με το Δημόσιο

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η πόλη είναι ο «επίγειος παράδεισος» των συνταξιούχων από όλο τον κόσμο

23:06ΚΑΙΡΟΣ

Kακοκαιρία Byron: Σε Λακωνία και Αττική τα μεγαλύτερα ύψη βροχή έως τις 10 το βράδυ της Πέμπτης - 62 χιλ στο Γκάζι

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Μιλάνο: Τέλος στις κλειδοθήκες για το check-in σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης - Πρόστιμα έως 400 ευρώ

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Γερμανία: Ζήτημα κομματικής πειθαρχίας έθεσε ο Μερτς ενόψει της ψηφοφορίας για το συνταξιοδοτικό

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 σε Χίο, Σάμο και Δωδεκάνησα - Επικίνδυνο το επόμενο 24ωρο

22:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Mega: «Ο φόβος ενός ακόμα διασυρμού οδήγησε στην αναβολή»

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Προειδοποιητικό 112 σε Μαγνησία, Λάρισα και Σποράδες - Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 24ωρο

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα του 112 στην Εύβοια - «Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις»

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην νέα εθνική οδό Πατρών-Πύργου

22:36ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 4/12/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 3.100.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα σχετικά με τον χειμώνα - Ο ρόλος της Γροιλανδίας

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Απίστευτες εικόνες στον Άλιμο - Επιπλέουν αυτοκίνητα στους δρόμους

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

14:02ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «σαρώνει» την Ελλάδα – Πλημμύρες, κλειστά σχολεία και «καμπανάκι» των μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Προειδοποίηση Μαρουσάκη - «Δυστυχώς είμαστε μόνο στην αρχή...»

23:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονη κεραυνική δραστηριότητα τις επόμενες ώρες - Ισχυρή πρειδοποίηση Κολυδά για δύο περιοχές

21:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Οι περιοχές που θα δεχθούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού - Πιο δύσκολη η Παρασκευή

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Σε ποιες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή - Τι θα γίνει με το Δημόσιο

22:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Κωνσταντοπούλου: Αρμέγετε το ελληνικό δημόσιο - Μαγειρίας: Μόνο τα πρόβατά μου αρμέγω

22:01ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Σφοδρή καταιγίδα αυτή την ώρα στα Βόρεια Προάστια - Δείτε video

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κοψιάλης για την υπερφαγία στο Newsbomb.gr: Σταματούσα στο περίπτερο κι έπαιρνα δύο σαλάμια πριν το εστιατόριο

22:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Αργολίδα: Οικογένεια Ρομά απήγαγε ανήλικη για να την βιάσει 19χρονος

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Φωτογραφίες από το σημείο που το δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα στο Παλαιό Φάληρο

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Εικόνες Αποκάλυψης με χειμάρρους στο Μοναστηράκι

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο Κερατσίνι: «Οι γονείς μου ήταν οι χειρότεροι που μπορεί να έχει κανείς» λέει η κόρη

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Γουόρεν Μπάφετ: Γιατί ζει σε σπίτι 31.500 δολαρίων ενώ έχει περιουσία 150 δισεκατομμύρια

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - «Τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα μεταχειρισμένη»: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για επιδοτήσεις ύψους €2,5 εκατ

20:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Προκαλεί ερωτηματικά η απόφαση για αναβολή και όχι η διεξαγωγή κεκλεισμένων των θυρών

08:56WHAT THE FACT

Νέα απάτη: Αν δείτε αυτό σε ΑΤΜ απομακρυνθείτε αμέσως

20:11LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το Ισραήλ κανονικά στον διαγωνισμό – Ντόμινο αποχωρήσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ