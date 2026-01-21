Θεσσαλονίκη: Οδηγός μηχανής έβρισε αστυνομικούς που του έκοψαν πρόστιμο - Γκάζωσε για να ξεφύγει

Στη σύλληψη ενός 33χρονου οδηγού μοτοσικλέτας προχώρησαν χθες οι αρχές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το thestival.gr, το μεσημέρι της Τρίτης, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης βεβαίωσαν παραβάσεις του ΚΟΚ στον 33χρονο. Εκείνος, φεύγοντας από το σημείο εξύβρισε τους αστυνομικούς και τράπηκε σε φυγή.

Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον ακινητοποίησαν, ενώ σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εκείνος αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του.

