Μυτιλήνη: Συνελήφθη 14χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς - Έκαψε χόρτα γιατί «τον ενοχλούσαν»

Στη σύλληψη ενός 14χρονου προχώρησαν οι αρχές στη Μυτιλήνη, καθώς κατηγορείται ότι προκάλεσε από πρόθεση πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Δάφια, το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, ο ανήλικος ομολόγησε ότι, παίζοντας με δύο φίλους του και επειδή τους ενοχλούσαν τα χόρτα, προσπάθησε να τα κάψει με αναπτήρα, με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί. Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Οι γονείς του 14χρονου, βουλγαρικής υπηκοότητας, εργάζονταν εκείνη την ώρα σε διπλανό χωριό όπου και διαμένουν. Σε βάρος τους δεν έχουν προς το παρόν απαγγελθεί κατηγορίες για παραμέληση ανηλίκου.

Για τον ανήλικο σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οριστεί δικάσιμος, ενώ εξετάζεται η επιβολή διοικητικού προστίμου που ενδέχεται να φτάσει έως και τις 3.000 ευρώ.