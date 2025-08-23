Κεχαγιόγλου για Βεσυρόπουλο: «Αποχαιρετώ τον ευλαβή φίλο μου που πορεύεται πλέον στην αιωνιότητα»

Το αντίο του στον «ευλαβή φίλο» του Απόστολο Βεσυρόπουλο κατέθεσε μέσω δήλωσης ο ποινικολόγος Σάκης Κεχαγιόγλου.

Τον χαρακτηρίζει ως «ευγενή και αυτοδημιούργητο επιστήμονα και πολιτικό».

Υπενθυμίζεται πως σήμερα θα τελεστεί στην Ημαθία η κηδεία του εκλιπόντα γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Η δήλωση του Σάκη Κεχαγιόγλου

«Με θλίψη κατευοδώνω τον αγαπητό φίλο και συμπατριώτη Απόστολο Βεσυρόπουλο. Άλλοι – αρμοδιότεροι από εμένα – μίλησαν και θα μιλήσουν για τον ευγενή και αυτοδημιούργητο επιστήμονα και πολιτικό. Η Ημαθία και το Εθνικό Κοινοβούλιο θα αποτιμήσουν το έργο και την προσφορά του. Όσον με αφορά και με ιδιαίτερη ταπεινότητα και διάκριση, αποχαιρετώ τον πιστό Χριστιανό, τον φιλαγιορείτη και ευλαβή φίλο μου που πορεύεται πλέον στην αιωνιότητα και προς τον Κύριον της Ζωής και του Θανάτου που τόσο αγαπούσε. Του δούλου του Θεού Αποστόλου, αιωνία η μνήμη.»

