Αταλάντη: Θρήνος για την 32χρονη που «έσβησε» στην άσφαλτο – Ήταν μητέρα ενός παιδιού

Μία ανείπωτη τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε το βράδυ της Παρασκευής (23/08) στην περιοχή της Αταλάντης με θύμα μία 32χρονη γυναίκα, μητέρα ενός παιδιού, η οποία έχασε τη ζωή της όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο, παραβιάζοντας πινακίδα STOP, έπεσε πάνω στη μηχανή της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 στον επαρχιακό δρόμο Σκάλα Αταλάντης – Αταλάντη. Ο οδηγός του ΙΧ, κινούμενος προς Τραγάνα, παραβίασε το STOP, στη διασταύρωση της παλιάς Henniger και εμβόλισε τη μηχανή που οδηγούσε η 32χρονη, ερχόμενη από την αντίθετη κατεύθυνση.

Η άτυχη αναβάτρια, η οποία φορούσε κράνος, έπεσε αναίσθητη στο έδαφος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας.

Δυστυχώς, όμως, κατά τη διακομιδή της υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που έφερε και άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στο ασθενοφόρο.

Η 32χρονη ήταν μητέρα ενός ανήλικου παιδιού και μαζί με το σύζυγό της είχαν ανοίξει μία καφετέρια στην πόλη της Αταλάντης.