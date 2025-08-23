Θρήνος στην Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μοτοσυκλετίστρια

Θρήνος στην Αταλάντη για τη νεαρή κοπέλα που έχασε την Παρασκευή τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Η άτυχη κοπέλα οδηγούσε τη μηχανή της στο δρόμο Σκάλα Αταλάντης - Αταλάντη, όταν ΙΧΕ παραβίασε το STOP ερχόμενο από Λιβάνατες θέλοντας να περάσει απέναντι για Τραγάνα. Σύμφωνα με το Lamiareport το δεύτερο όχημα εμβόλισε τη μηχανή και η άτυχη οδηγός της τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αταλάντης έφτασε στο σημείο και ανέλαβε και τη διακομιδή της στο Νοσοκομείο Λαμίας καθώς η κατάσταση της ήταν πολύ σοβαρή. Δυστυχώς όμως η νεαρή γυναίκα δεν τα κατάφερε και στο δρόμο για Λαμία κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της και όλη την τοπική κοινωνία.

Επρόκειτο για μια πολύ δραστήρια και αξιαγαπητή κοπέλα γνωστής οικογένειας που είχε ανοίξει πλέον το δικό της σπιτικό και με το σύζυγό της διατηρούσαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αταλάντη.

Για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας διενεργεί προανάκριση το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.

