Θρήνος στην Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μοτοσυκλετίστρια

Μια νεαρή γυναίκα 32 ετών μητέρα ενός παιδιού, έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο με τη μηχανή της στη διασταύρωση της παλιάς Heniger στην Αταλάντη.

Newsbomb

Θρήνος στην Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μοτοσυκλετίστρια

Η άτυχη 32χρονη έχασε τη ζωή της

Lamiareport.gr
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θρήνος στην Αταλάντη για τη νεαρή κοπέλα που έχασε την Παρασκευή τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Η άτυχη κοπέλα οδηγούσε τη μηχανή της στο δρόμο Σκάλα Αταλάντης - Αταλάντη, όταν ΙΧΕ παραβίασε το STOP ερχόμενο από Λιβάνατες θέλοντας να περάσει απέναντι για Τραγάνα. Σύμφωνα με το Lamiareport το δεύτερο όχημα εμβόλισε τη μηχανή και η άτυχη οδηγός της τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Τροχαίο Τραγάνα

Ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αταλάντης έφτασε στο σημείο και ανέλαβε και τη διακομιδή της στο Νοσοκομείο Λαμίας καθώς η κατάσταση της ήταν πολύ σοβαρή. Δυστυχώς όμως η νεαρή γυναίκα δεν τα κατάφερε και στο δρόμο για Λαμία κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της και όλη την τοπική κοινωνία.

Επρόκειτο για μια πολύ δραστήρια και αξιαγαπητή κοπέλα γνωστής οικογένειας που είχε ανοίξει πλέον το δικό της σπιτικό και με το σύζυγό της διατηρούσαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αταλάντη.

Για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας διενεργεί προανάκριση το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:03ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία - Ιταλία: Διπλωματική κρίση μετά τις δηλώσεις Σαλβίνι κατά Μακρόν για την Ουκρανία

02:29ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μοτοσυκλετίστρια

02:20ΚΟΣΜΟΣ

Κόστα Ρίκα: «Δικαστικό πραξικόπημα» καταγγέλει ο πρόεδρος της χώρας που κατηγορείται για διαφθορά

02:00ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Με «mega-deal» του Τραμπ το κράτος αποκτά το 10% της Intel - Στόχος η αυτάρκεια σε ημιαγωγούς

01:18ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση αυτοκτονίας τζιχαντιστών στη Συρία με νεκρό αστυνομικό

00:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης ορειβάτισσας

00:34ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Γουατεμάλα: Φυλακισμένοι κρατούν ομήρους σωφρονιστικούς υπαλλήλους

00:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στους Παξούς: Τετράχρονο κοριτσάκι έχασε τη ζωή του σε πισίνα

00:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Ξέσπασε η Τσέλσι στην Γουέστ Χαμ

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Λάρισα: Μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο - Νεαρός στο νοσοκομείο

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης ορειβάτισσας στον Όλυμπο

23:43TRAVEL

Μία παραλία που λίγοι ξέρουν – Το Κλιμάκι είναι ό,τι πρέπει για κυριακάτικη απόδραση

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Η NASA ανακάλυψε πιθανή ύπαρξη ζωής σε μακρινό πλανήτη – νάνο

23:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Bundesliga: Σκόρπισε τρόμο η Μπάγερν Μονάχου, έξι γκολ στη Λειψία

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Κίσαμος: Ρομά υποδυόταν την καλόγρια και πωλούσε σταυρουδάκια υποτίθεται για καρκινοπαθή παιδιά

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Φρενίτιδα για τα παγωτά με γεύση κέτσαπ, φασόλια, ρυζογκοφρέτες και… βρώμη

23:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Κωνσταντινούπολη: Έθαψαν Ορθόδοξη ομογενή σε μουσουλμανικό νεκροταφείο!

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος των drones: Η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις, η Ουκρανία απαντά με καινοτομίες

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Πέθανε στα 49 του έπειτα από «μάχη» με τον καρκίνο ο αντιδήμαρχος, Μιχάλης Μπιλάλης

23:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Τραυματίστηκε ο Σαμοντούροβ, «κόπηκε» ο Νετζήπογλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Τη σκότωσε θολωμένος από τη ζήλεια για ένα sms - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη που διαφεύγει με το όπλο του εγκλήματος

02:29ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μοτοσυκλετίστρια

13:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ποια ήταν η 36χρονη που δολοφόνησε ο σύζυγός της μπροστά στα παιδιά τους

21:26ΕΛΛΑΔΑ

SOS στην ΕΥΠ: Ολόκληρο δίκτυο Αζέρων κατασκόπων στην Ελλάδα - Νέες αποκαλύψεις

00:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στους Παξούς: Τετράχρονο κοριτσάκι έχασε τη ζωή του σε πισίνα

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στους καταρράκτες του Νιαγάρα: Νεκροί και παγιδευμένοι επιβάτες λεωφορείου

20:32ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: Δύο θάνατοι στην Ελλάδα και δεκάδες κρούσματα – Οδηγίες προστασίας

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

06:49ΕΛΛΑΔΑ

Φως μετά από 16 χρόνια στην εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ – Οι νέες μαρτυρίες

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Η πρώην νοσοκόμα παραδέχτηκε τη σεξουαλική επίθεση στον θετό γιο της – Σοκάρει η κατάθεση του 15χρονου

02:00ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Με «mega-deal» του Τραμπ το κράτος αποκτά το 10% της Intel - Στόχος η αυτάρκεια σε ημιαγωγούς

20:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναθερμάνθηκε η κόντρα Πολάκη - Τσακαλώτου με σκληρές εκφράσεις μέσω... comment

22:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Ανοησίες ότι κάνουμε διακομιδές με βάση την τσέπη των ασθενών

20:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ καθάρισαν τη θύρα τους στο ΟΑΚΑ

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Κίσαμος: Ρομά υποδυόταν την καλόγρια και πωλούσε σταυρουδάκια υποτίθεται για καρκινοπαθή παιδιά

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο… λογαριασμός για τον Ουκρανό, τον Ευρωπαίο και τον Αμερικανό πολίτη

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν τα πλοία

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά έως 2.500 ευρώ σε απόστρατους - Ποιοι παίρνουν σειρά

18:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» νέος καύσωνας - Πρόβλεψη Τσατραφύλια για το πότε ξεκινάει

06:20ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άφαντα χιλιάδες δηλωμένα ζώα – Οι «μεγαλοκτηνοτρόφοι» λένε ότι… τα έφαγαν οι λύκοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ