Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Λάρισα: Μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο - Νεαρός στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό νεαρού δικυκλιστή σημειώθηκε σήμερα, το βράδυ της Παρασκευής, στη συνοικία της Νεάπολης, στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr το συμβάν σημειώθηκε στην οδό Καραολή Δημητρίου, όταν αυτοκίνητο Ι.Χ. και μηχανάκι συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία Λάρισας.

Από το συμβάν τραυματίστηκε ελαφρά ο νεαρός οδηγός του δικύκλου, ο οποίος μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για τις πρώτες βοήθειες.

Νωρίτερα σήμερα, είχε καταγραφεί τροχαίο ατύχημα στον Αμπελώνα, με τον οδηγό μοτοσικλέτας να μεταφέρεται στο νοσοκομείο, μετά τη σύγκρουση του δικύκλου του με αυτοκίνητο.