Σοβαρό τροχαίο στο Ρέθυμνο: Οκτώ τραυματίες, οι τρεις βαριά - Ένας 21χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον ΒΟΑΚ στο ύψος του Μπαλί στο Ρέθυμνο, όταν αγροτικό όχημα συγκρούστηκε με ταξί-βαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (22/8), με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άτομα, ανάμεσα τους ένας 21χρονος, οποίος νοσηλεύεται στην ΜΕΘ.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, σοβαρά τραυματισμένοι νοσηλεύονται και οι δύο Βρετανοί, γονείς δύο ανήλικων παιδιών, που επέβαιναν στο ταξί. Τα ανήλικα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους και δεν κινδυνεύουν, ωστόσο έχουν υποστεί σοκ.

Οι υπόλοιποι τραυματίες, τέσσερις Βρετανοί τουρίστες και τρεις επιβαίνοντες στο αγροτικό όχημα, μεταφέρθηκαν επίσης στα νοσοκομεία της περιοχής, ωστόσο η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ο 21χρονος που επέβαινε στο αγροτικό έχει υποστεί σύμφωνα με πληροφορίες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κρίθηκε η διακομιδή του από το Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου μεταφέρθηκε αρχικά, στο Βενιζέλειο.

Δείτε βίντεο από το σημείο λίγο μετά τη σύγκρουση:

Tο τροχαίο σημειώθηκε όταν τα δύο οχήματα, το ταξί στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα -ο οδηγός και μια οικογένεια Βρετανών, με δύο ανήλικα παιδιά- και το αγροτικό με τρεις επιβαίνοντες, συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από άγνωστες -μέχρι στιγμής-συνθήκες.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ένας εκ των Βρετανών, εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του ταξί και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής, η οποία έσπευσε άμεσα με το κατάλληλο προσωπικό για να τον απεγκλωβίσει.

Στο σημείο έφτασαν συνολικά πέντε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν τους τραυματίες στα νοσοκομεία.

Η Τροχαία ΒΟΑΚ έχει αναλάβει την προανάκριση του ατυχήματος, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της σύγκρουσης.

Διαβάστε επίσης