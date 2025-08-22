Συναγερμός στους καταρράκτες του Νιαγάρα: Νεκροί και παγιδευμένοι επιβάτες λεωφορείου

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί έχουν παγιδευτεί έπειτα από σφοδρότατο τροχαίο που σημειώθηκε με τουριστικό λεωφορείο στους καταρράκτες του Νιαγάρα.

Το λεωφορείο επέστρεφε από τους καταρράκτες του Νιαγάρα, έναν σημαντικό τουριστικό προορισμό στα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Καναδά.

Οι Aρχές αναφέρουν ότι μεταξύ των τραυματιών υπάρχουν και παιδιά.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόχουλ, ανέφερε ότι έχει ενημερωθεί για το «τραγικό δυστύχημα με το τουριστικό λεωφορείο».

Η αστυνομία της πολιτείας ανέφερε ότι στο λεωφορείο που συνετρίβη, επέβαιναν περισσότεροι από 50 άνθρωποι. Μερικοί από τους επιβάτες ήταν παιδιά.

Ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών παραμένει άγνωστος και πολλοί εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι στα συντρίμμια, σύμφωνα με τις Αρχές.

Ο Μαρκ Πόλονκαρτς, αξιωματούχος της κομητείας Upstate New York, ανέφερε ότι παράδρομος του περιφερειακού αυτοκινητόδρομου είναι κλειστός «μέχρι νεωτέρας, λόγω του σοβαρού ατυχήματος με πολλά θύματα που συνέβη στο Genesee County, λίγο μετά τα όρια της κομητείας Erie».

Latest on the terrible bus rollover crash on the NYS Thruway. Very sadly, as was just announced by the @nyspolice, there are multiple fatalities. pic.twitter.com/RWuYDpw8ZA — Mark Poloncarz (@markpoloncarz) August 22, 2025

Το λεωφορείο έχασε τον έλεγχο και ανετράπη

Ο κατάλογος των επιβατών που παρέχει η εταιρεία λεωφορείων, επιβεβαιώνει ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 52 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι αρκετοί μάρτυρες είδαν το λεωφορείο να χάνει τον έλεγχο κι έτσι πέρασε στην άλλη λωρίδα και ανετράπη.