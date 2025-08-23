Τραγωδία στην Αταλάντη με τον θάνατο 32χρονης μάνας - Συγκλονίζει ο σύζυγός της

Στην άσφαλτο άφησε τη ζωή της μια 32χρονη μητέρα, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που παραβίασε STOP στην Αταλάντη.

Πήγαινε με τη μοτοσυκλέτα της να κάνει έκπληξη στο παιδί της και τον άνδρα της που ήταν στην παραλία, στην Σκάλα Αταλάντης.

Η 32χρονη μητέρα ενός επτάχρονου αγοριού δεν πρόλαβε να φθάσει στην οικογένειά της.

Ασυνείδητος οδηγός, που κατευθυνόταν προς Τραγάνα , παραβίασε STOP, πέρασε κάθετα στη διασταύρωση της επαρχιακής οδού Αταλάντης- Σκάλας και εμβόλισε τη μηχανή της γυναίκας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε..

«Έτρεχε ο άλλος οδηγός, παραβίασε το STOP σε μία αλάνα που ήταν γήπεδο εκεί πέρα η διασταύρωση και τη χτύπησε. Έφυγε από Αταλάντη για να κατέβει στη παραλία στη Σκάλα Αταλάντης που ήμουν εγώ με τον γιο μου και κάναμε μπάνιο για να μας κάνει έκπληξη και μας την έκανε την έκπληξη έτσι. Προσπαθώ να συνέλθω εγώ να του το φέρω», λέει ο σύζυγος του θύματος.

Συντετριμμένος ο σύζυγος της 32χρονης, μιλώντας στο MEGA, περιγράφει τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν όταν έμαθε ότι είχε γίνει σοβαρό τροχαίο, χωρίς όμως να γνωρίζει ότι πρόκειται για τη γυναίκα του.

«Με είχε πάρει κάποιος τηλέφωνο και μου είπε ότι το παιδί που έχει το καφέ στην Αταλάντη τράκαρε και μιλάγανε με εμένα και μετά πέρασε από το μυαλό μου και έπαιρνα και δεν απάνταγε και από εκεί και πέρα κόπηκαν τα γόνατά μου. Όπως γυρνάγαμε να πάμε για την Αταλάντη είδα περιπολικό και τη μηχανή της γυναίκας μου κάτω και κατέβηκα ενώ είχα και το μικρό μαζί μου να καλύψω, να μη τα δει ο μικρός», προσθέτει ο σύζυγος του θύματος.

Η 32χρονη, έμπειρη οδηγός μοτοσυκλέτας, φορούσε το προστατευτικό της κράνος. Η σύγκρουση όμως με τον οδηγό του αυτοκινήτου που παρανόμησε, ήταν σφοδρότατη.

Η μητέρα μεταφέρθηκε πολύ σοβαρά τραυματισμένη στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης κρίθηκε όμως αναγκαία η διακομιδή της στο Νοσοκομείο της Λαμίας. Καθ’ οδόν όμως δεν άντεξε και άφησε την τελευταία της πνοή. Όπως καταγγέλλει ο σύζυγός της χάθηκε πολύτιμος χρόνος.

«Την πήραν από εδώ, άργησε το ασθενοφόρο, άργησε η αστυνομία να πάει, δεν είχαν τα πράγματα εδώ στο Κέντρο Υγείας και ήθελαν να την πάνε στο νοσοκομείο και δεν πρόλαβε. Σταμάτησε στο Κέντρο Υγείας στο καινούργιο στα Καμένα Βούρλα και εκεί πέρα ξεψύχησε».

Ο 30χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και υποβλήθηκε σε αιματολογικές εξετάσεις.

Η 32χρονη μητέρα ήταν ιδιαίτερα δραστήρια και αγαπητή στην τοπική κοινωνία, διατηρώντας με τον σύζυγό της κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή.