Πάτρα: Ανεκδιήγητη καταγγελία ασκούμενης για κακοποίηση παιδιών σε ειδικό νηπιαγωγείο

Σε σοκαριστικές καταγγελίες προχώρησε πρώην ασκούμενη σε ειδικό νηπιαγωγείο της Πάτρας, κάνοντας λόγο για σωματική αλλά και ψυχολογική βία που ασκούσε η υπεύθυνο εκπαιδευτικός σε παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Σύμφωνα με το pelop.gr η καταγγέλουσα η οποία έχει κάνει και μηνυτήρια αναφορά, βρισκόταν στο εν λόγω ειδικό νηπιαγωγείο, όπου φοιτούν παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, παιδιά με νοητική υστέρηση και άλλες αναπηρίες, ως ασκούμενη στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού της διπλώματος πάνω στην ειδική αγωγή ωστόσο μετά από μόλις 20 ημέρες αποφάσισε να φύγει εξαιτίας των «όσων άκουγε και έβλεπε» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αρχικά, η ασκούμενη ενημέρωσε τους αρμόδιους χωρίς ωστόσο να βρει ανταπόκριση και έτσι αποφάσισε να διακόψει την άσκησή της προχωρώντας παράλληλα σε μήνυση στην οποία όπως τονίζει έχει δει την υπεύθυνη να κλωτσά τα παιδιά και να τα ρίχνει στο πάτωμα καθώς και να τα μουτζώνει.

Δείτε απόσπασμα από την μηνυτήρια αναφορά της ασκούμενης:

Η εν λόγω αναφορά βρίσκεται υπό διερεύνηση κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, ενώ η ίδια πηγή αναφέρει επίσης ότι έχουν κληθεί κι έχουν καταθέσει και οι γονείς των παιδιών που φέρονται ότι κακοποιήθηκαν.

Τι απαντά ο διευθυντής

Για το θέμα αυτό, η «Π» απευθύνθηκε στον διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νικόλαο Κλάδη, ο οποίος επιβεβαίωσε την ύπαρξη του εν λόγω θέματος. «Εμείς πληροφορηθήκαμε το θέμα αυτό από υπηρεσιακό παράγοντα του υπουργείου στον οποίο η φοιτήτρια είχε κάνει σχετική καταγγελία. Γνωρίζω ότι υπάρχει ένα θέμα σοβαρό. Προς το παρόν δεν έχει φτάσει σε εμάς τίποτα από πλευράς εισαγγελέα. Οταν ενημερωθούμε σχετικά, θα πράξουμε κι εμείς τα δέοντα».

Ωστόσο προκύπτει σοβαρό ζήτημα ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Αν ευσταθούν οι καταγγελίες, πώς οι γονείς θα εμπιστευτούν τα παιδιά τους στο συγκεκριμένο σχολείο; Από την άλλη, εάν δεν ευσταθούν και άδικα έχει κατηγορηθεί η παιδαγωγός δεν θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση ώστε να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης με τους γονείς;