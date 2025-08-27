Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 27 Αυγούστου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Καθημερινή: Πιστοποιητικό καλοπληρωτή για ενοικίαση αυτοκινήτου
Απογευματινή: «Κρυάδα» στο Μαξίμου από τη δημοσκόπηση μετά τα μπάνια
Ελεύθερος Τύπος: Δραστική μείωση φόρων για οικογένειες
Tα Νέα: Ξεκινά η πληρωμή των αναδρομικών
06:47 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΥΠΑ: «Τρέχουν» οι υποβολές αιτήσεων για θέσεις εργασίας
06:37 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμών ανά ταμείο
06:05 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σχολεία: Πότε ξεκινούν - Οι αργίες της νέας σχολικής χρονιάς
05:30 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ουάσιγκτον: Συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών ΗΠΑ και Ισραήλ
10:53 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
