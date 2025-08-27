Εριέττα Κούρκουλου: Το ευχαριστώ της για το Birth Center που ξεκινά να λειτουργεί έπειτα από 3 μήνες

Δημόσια έστειλε ευχαριστώ για την έναρξη λειτουργίας του «The Birth Center», του πρώτου Ανεξάρτητου Κέντρου Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα, η Εριέττα Κούρκουλου.

«Χωρίς όλες και όλους εσάς δεν θα γινόταν», ανέφερε χαρακτηριστικά η Εριέττα Κούρκουλου, με story της στο Instagram και πρόσθεσε: «Ξεκινάμε, είμαστε εδώ όλες οι γυναίκες, όπου και αν αποφασίσουν να γεννήσουν! Για να πηγαίνουν ενημερωμένες, προετοιμασμένες και έτοιμες να διεκδικήσουν τον τοκετό που τους αξίζει!».

Η Εριέττα Κούρκουλου ήταν απόλυτα ειλικρινής στο δημόσιο ευχαριστώ της, λέγοντας: «Ευχαριστώ την ομάδα μου. Ένα κοινό μας όνειρο γίνεται σήμερα πραγματικότητα. Χωρίς εσάς τίποτα, σας αγαπώ».

Η ιδέα για τη δημιουργία του The Birth Center γεννήθηκε όταν η Εριέττα Κούρκουλου ήταν στον πέμπτο μήνα της πρώτης εγκυμοσύνης της. «Δεν ήθελα μια μηχανική προσέγγιση στον τοκετό, σαν να είναι κάθε τοκετός ίδιος. Γιατί κανένας τοκετός δεν είναι ίδιος – όπως καμία γυναίκα δεν είναι ίδια», γράφει η ίδια στην ιστοσελίδα του The Birth Center.

Η αναζήτησή της την οδήγησε στο Πρότυπο Κέντρο Μαιευτικής Φροντίδας «IROIS», όπου γνώρισε την ανεξάρτητη μαία Κατερίνα Γεωργακούλα. Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε το θεμέλιο για τη μετέπειτα συνεργασία τους και την απόφαση, τον Απρίλιο του 2022, να δημιουργήσουν μαζί το πρώτο κέντρο που θα έδινε στις γυναίκες τη δυνατότητα να γεννήσουν με φυσικό τοκετό σε ένα ασφαλές, οικείο και επιστημονικά τεκμηριωμένο περιβάλλον.

Η Εριέττα Κούρκουλου το προηγούμενο διάστημα είχε εκφράσει την οργή για την αργοπορία, τονίζοντας: «Τώρα καταλαβαίνω το μέγεθος της ευθυνοφοβίας που επικρατεί στη χώρα μας και την τρομακτική αντίσταση που υπάρχει στην πρόοδο. Ένας άνθρωπος μπορεί να σβήσει την υπεράνθρωπη προσπάθεια 100 τίμιων ανθρώπων».