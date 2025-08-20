Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: Οι αντιδράσεις στην ανάρτηση της- «Αυτή η σαπίλα μπορεί να πιάσει πάτο;»

Η δημοσίευση της Εριέττας Κούρκουλου-Λάτση σχετικά με το κέντρο τοκετού και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει για την έναρξη λειτουργίας του προκάλεσε δεκάδες θετικά σχόλια

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: Οι αντιδράσεις στην ανάρτηση της- «Αυτή η σαπίλα μπορεί να πιάσει πάτο;»
Η ανάρτηση της Εριέττας Κούρκουλου-Λάτση στο Instagram για το νέο της εγχείρημα, το Birth Center, που δημοσίευσε το Newsbomb.gr προκάλεσε πλημμυρίδα αντιδράσεων από το κοινό.

Δεκάδες μηνύματα δέχεται η κόρη του αείμνηστου Νίκου Κούρκουλου από τη στιγμή που ανακοίνωσε το νέο κέντρο τοκετού και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, αναφερόμενη στην κωλυσιεργεία και τη γραφειοκρατία που κρατούν πίσω καινοτόμες ιδέες και στους ανθρώπους που συχνά στέκονται εμπόδιο σε προσπάθειες που στόχο έχουν να ωφελήσουν το κοινωνικό σύνολο.

Η Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση είχε ανακοινώσει πριν από λίγο καιρό ότι η λειτουργία του Birth Center αναμενόταν να ξεκινήσει την άνοιξη του 2025. Ωστόσο, όπως ενημέρωσε η ίδια στη νέα της ανάρτηση, τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά.

Το κύμα συμπαράστασης από τους ακολούθους της ήταν μεγάλο. Η ίδια μοιράστηκε μερικά από τα μηνύματα που έλαβε, ανάμεσα στα οποία συγκλονίζει η ιστορία μιας γυναίκας που έχασε το μωρό της στον όγδοο μήνα κύησης, υποβλήθηκε σε καισαρική και δεν της χορηγήθηκαν τα κατάλληλα αντιθρομβωτικά φάρμακα, με αποτέλεσμα να πάθει θρόμβους στα πόδια και στους πνεύμονες.

Άλλα μηνύματα εκφράζουν τη στήριξή τους: «Συγχαρητήρια για την τολμηρή σου κίνηση», γράφει κάποιος.

Άλλο μήνυμα αναφέρει: «Είμαι από τις μαμάδες που γέννησαν με καισαρική χωρίς επιλογή και ακόμα σκεφτόμουν ότι ίσως μου έφεραν άλλο παιδί. Μακάρι να πετύχεις το όνειρο!».

Ένα ακόμη σχόλιο σημειώνει: «Να είσαι ευλογημένη, εύχομαι να μην βιώσει άλλη γυναίκα αυτό που βίωσα εγώ».

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια έχει καταγγείλει ότι δεν μπορεί να λάβει άδεια για τη λειτουργία του κέντρου τοκετού, καθώς εδώ και τρεις μήνες περιμένει την έγκριση από το αρμόδιο υπουργείο. Παρά το γεγονός ότι το προσωπικό είναι ήδη στη θέση του, η επίσημη λειτουργία δεν έχει ξεκινήσει.

Η δημοσίευση στο προφίλ της στο Instagram προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με το κοινό να εκφράζει την αλληλεγγύη του και να επισημαίνει τη σημασία του Birth Center για τις γυναίκες που χρειάζονται υποστήριξη κατά τον τοκετό.

Ολόκληρη η ανάρτηση της:

«Δουλειές στο εξωτερικό, φιλανθρωπία στην Ελλάδα», έτσι έλεγε ο παππούς μου. «Όποιος τα καταφέρνει εδώ είναι ήρωας», λέει σήμερα ο άντρας μου. Δεν καταλάβαινα απόλυτα τι εννοούσαν μέχρι τώρα.
Τώρα που αντιλαμβάνομαι ότι στην Ελλάδα, ένας κομπλεξικός, άνθρωπος μπορεί να σβήσει την υπεράνθρωπη προσπάθεια 100 τίμιων ανθρώπων. Τώρα που καταλαβαίνω το μέγεθος της ευθυνοφοβίας που επικρατεί στην χώρα μας και την τρομακτική αντίσταση που υπάρχει στην πρόοδο.
Πήγαμε να κάνουμε κάτι καλό για της γυναίκες (πλούσιοι δεν θα γίνουμε από ένα κέντρο τοκετού). Όνειρό μας να αλλάξει η αντιμετώπιση των μαμάδων και των μωρών τους στην Ελλάδα. Και τι έχουμε καταφέρει;
Να πληρώνουμε τρεις μήνες τώρα μισθοδοσίες χωρίς να έχουμε ξεκινήσει την λειτουργία μας (άλλος θα είχε φαλιρίσει), να δεχόμαστε συνεχόμενο πόλεμο από παντού και κυρίως από άνθρωπο του χώρου των μαιών πράγμα που δεν το χωράει ο νους μου και να αναγκαζόμαστε να «κρεμάσουμε» τις γυναίκες που θα ερχόντουσαν να γεννήσουν μαζί μας τον Αύγουστο, γιατί ακόμα δεν μας έχουν δώσει άδεια λειτουργίας.
Καλώ όλους τους υπεύθυνους λοιπόν που αμφισβητούν αυτό που κάνουμε, τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλά μας που υπάρχουν μόνο στο εξωτερικό, να πάνε να κάνουν τον ίδιο εξονυχιστικό έλεγχο στα μαιευτήρια. Να πάνε να δείξουν και εκεί το δήθεν ενδιαφέρον τους για τις μαμάδες και τα μωρά.
Εκεί που τον Αύγουστο γεμίζουν οι μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών γιατί προγραμματίζουν τοκετούς με βάση τις διακοπές τους. Εκεί που γίνονται λάθη που κοστίζουν ζωές - εκεί που αυτά που γίνονται δεν βγαίνουν ποτέ προς τα έξω. Εκεί που αρπάζουν τα μωρά από τις μητέρες τους χωρίς εξήγηση και τα πλακώνουν στα ξένα γάλατα και τις αντιβιώσεις. Όταν πάνε ΚΑΙ από εκεί μια βόλτα, θα τους περιμένω με χαρά και στο The Birth Center να απαντήσω σε ότι επιπλέον θέλουν.
Ένα συγγνώμη στην ομάδα μου που δεν έκανε φέτος διακοπές. Ένα συγγνώμη στις γυναίκες που απογοητεύσαμε και ένα συγγνώμη στον γιο μου που έχασα το πρώτο του κολύμπι γιατί ούρλιαζα στα τηλέφωνα για χάρη αυτών των προβληματικών ανθρώπων που εκμεταλλεύονται την δήθεν δύναμή τους.
Εμείς στο τέλος θα τα καταφέρουμε να ανοίξουμε τις πόρτες μας και τότε θα παρακαλάτε για μια φωτογραφία δίπλα μου.

