Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Θα ήταν ζωντανός αν δεν τα έκαναν όλα λάθος στο νοσοκομείο» – Ξεσπά η σύζυγος

Νέα διάσταση στα αίτια του θανάτου του Βραζιλιάνου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, Ρικάρντο Ντα Κόστα, δίνει η γυναίκα του, επισημαίνοντας ότι το μοιραίο θα μπορούσε να αποφευχθεί, καθώς υπήρξε λανθασμένη ιατρική εκτίμηση στο «Γενικό Νοσοκομείο Σαντορίνης» που οδήγησε σε επιπλοκές.

«Όλα έγιναν λάθος στο νοσοκομείο. Μας είπαν ότι θα έκανε μία επέμβαση για περιτονίτιδα και πως σε 1 – 2 ώρες θα ήταν σε θέση να πάρει εξιτήριο. Όμως, έπρεπε εγώ να καλέσω και να ρωτήσω πώς είναι, ύστερα από 4 ώρες», καταγγέλλει η σύζυγός του, Ορέλια Αργυριάδου – Ντα Κόστα, μιλώντας σήμερα (27/08) στο MEGA.

«Ο άνδρας μου μπήκε στο νοσοκομείο στις 19 Αυγούστου για ένα απλό ιατρικό περιστατικό οξείας κοιλίας. Δηλαδή, είχε πόνους δηλαδή και κάλεσε ο ίδιος βασικά τα ασθενοφόρο να τον πάρει από το ξενοδοχείο, όπου και διαμέναμε. Κάτι που θα μπορούσε να είχε συμβεί στον καθέναν και δυστυχώς, στις 23 Αυγούστου απεβίωσε», είπε ακόμη.

«Ο τυμπανισμός ξεκίνησε κατευθείαν αφού βγήκε από το χειρουργείο. Δηλαδή την επόμενη μέρα, η εξέλιξη ήταν ότι ένα φούσκωμα, ένα αρχικό φούσκωμα, τη δεύτερη μέρα πολύ περισσότερο. Ήταν σαν 3 και 4 μηνών έγκυος και στην τρίτη μέρα ήταν σαν εξάμηνο εγκυμοσύνης», προσέθεσε.

Η Ορέλια Αργυριάδου – Ντα Κόστα υπογραμμίζει πως οι γιατροί τής είπαν πως έκαναν απόφραξη και παράλληλα αντιμετώπισαν με επιτυχία σκωληκοειδίτιδα με περιτονίτιδα.

Αλλά την ενημέρωσαν πως επειδή υπήρξε εισρόφηση πνευμόνων, ο Ντα Κόστα θα έπρεπε να μεταφερθεί στην Αθήνα και στο νοσοκομείο «Σωτηρία» για αναπνευστική υποστήριξη.

Μερικές ώρες αργότερα, την ενημέρωσαν πως ο άνδρας της υπέστη ανακοπή ενώ είχε προγραμματιστεί η μεταφορά του στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης.

Τι απαντά το νοσοκομείο Θήρας

Το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας εξέδωσε επίσημη ενημέρωση, λέγοντας μεταξύ άλλων πως «ο ασθενής εξετάστηκε στα επείγοντα ιατρεία του ΓΝΘ και διαγνώσθη “οξεία κοιλία”. Έγιναν οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις. Αποφασίστηκε επείγουσα χειρουργική κοιλίας» και ότι «η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και κατά το τέλος αυτής εμφανίσθηκε, σε σταθερή του αιμοδυναμική κατάσταση, υπογλυκαιμία».

Τέλος, ανέφερε ότι «εκλήθη επειγόντως αεροδιακομιδή και έγινε η μεταφορά του ασθενούς στο αεροδρόμιο, ο οποίος παραδόθηκε σε σταθερή αιμοδυναμική κατάσταση στο προσωπικό του ΕΚΑΒ από τον αναισθησιολόγο του ΓΝΘ. Λίγο αργότερα πριν επιβιβαστεί ο ασθενής στο αεροπλάνο υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των ιατρών κατέληξε».

