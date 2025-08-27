Χανιά: Ανακατασκευάζεται κεντρικό Πάρκο – Πού θα δημιουργηθεί νέος χώρος πρασίνου

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου χώρου πρασίνου στα Χανιά, στο Ανατολικό ανάχωμα, από το θέατρο της Ανατολικής Ταφρου μέχρι την οδό Μίνωος, κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλιου Χανίων.

Πρόκειται για ένα έργο που θα έχει κόστος ύψους 7 εκατ. ευρώ.

Όπως είπε ο Δήμαρχος, το επόμενο διάστημα θα γίνει η υπογραφή της χρηματοδότησης και η δημοπράτηση, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη.

Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν την άνοιξη ή το καλοκαίρι.

«Πρόκειται για έναν νέο πνεύμονα πρασίνου στα Χανιά, σε ένα σημείο που δεν ήταν προσβάσιμο εδώ και δεκαετίες», ανέφερε ο κ. Σημανδηράκης.

Ακόμη, όπως έγινε γνωστό, μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να εκκινήσουν οι εργασίες για την ανακατασκευή του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας στο κέντρο της πόλης.