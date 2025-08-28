Έκδοση του Μολδαβού μεγιστάνα που συνελήφθη στην Ελλάδα - Η υπόθεση «Μολδαβικό Πλυντήριο»

Μέχρι το 2019, ο Πλαχότνιουκ θεωρούνταν ο de facto «αφέντης» της Μολδαβίας

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Έκδοση του Μολδαβού μεγιστάνα που συνελήφθη στην Ελλάδα - Η υπόθεση «Μολδαβικό Πλυντήριο»

Ο Μολδαβός μεγιστάνας, Vladimir Plahotniuc

ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ελληνικό δικαστήριο επέτρεψε την έκδοση του Μολδαβού ολιγάρχη Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ στη Μολδαβία, ο οποίος κατηγορείται για σειρά οικονομικών εγκλημάτων.

Αυτό ανέφερε ο δικηγόρος του, Λούσιαν Ρόγκατς.

Υπενθυμίζεται ότι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας πέρασαν χειροπέδες στον Μολδαβό μεγιστάνα, που τον αναζητούσε και η Interpol, στις 22 Ιουλίου στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Πλέον τα υπουργεία Δικαιοσύνης της Ελλάδας και της Μολδαβίας θα χειριστούν όλες τις απαραίτητες τεχνικές και υλικοτεχνικές διαδικασίες για την έκδοση. Επιπλέον, ο Ρόγκατς δήλωσε ότι μετά την επιστροφή του στην πατρίδα, ο πελάτης του σκοπεύει να υπερασπιστεί ενεργά τα δικαιώματά του στο δικαστήριο και να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση, για την οποία κατηγορείται.

Σημειώνεται πάντως ότι ο ίδιος ζήτησε την έκδοσή του στην πατρίδα του. Ο Πλαχότνιουκ συνελήφθη στην Ελλάδα στην υπόθεση «Μολδαβικό Πλυντήριο» και κατηγορείται για εμπλοκή σε ξέπλυμα χρήματος ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο ολιγάρχης, που συνελήφθη στις 22 Ιουλίου στην Ελλάδα, είχε προηγουμένως συμπεριληφθεί στον κατάλογο κυρώσεων του Συμβουλίου της ΕΕ και η πρόεδρος της χώρας, Μάια Σάντου, επρόκειτο να του στερήσει την υπηκοότητα. Μέχρι το 2019, ο Πλαχότνιουκ θεωρούνταν ο de facto «αφέντης» της Μολδαβίας. Αλλά στη συνέχεια στερήθηκε κάθε επιρροής χάρη στις κοινές προσπάθειες του τότε σοσιαλιστή Προέδρου Ντόντον και του κόμματος της Μάια Σάντου.

Η υπόθεση του Μολδαβού μεγιστάνα

Όπως προαναφέρθηκε ο Μολδαβός μεγιστάνας και πολιτικός, Βλαντ Πλαχότνιουκ, κατηγορείται για απάτη – «μαμούθ», με λεία που μπορεί να φτάνει και το 1 δισ. δολάρια.

interpol-1.jpg

Το ελληνικό FBI αξιοποίησε πληροφορίες για επικείμενη άφιξη του μεγιστάνα στη χώρα μας, έστησε μπλόκο και κατά τη διάρκεια του ελέγχου τον εντόπισε και τον συνέλαβε.

Βλαντ Πλαχότνιουκ: Η υπόθεση του φυγά πολιτικού

Ο Βλαντ Πλαχότνιουκ, πρώην πολιτικός στη Μολδαβία, ζούσε εκτός της χώρας από τον Ιούνιο του 2019. Η ακριβής του τοποθεσία υπήρξε αντικείμενο μυστηρίου, με αναφορές να αναφέρουν ότι αρχικά διέμενε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2020, οι αμερικανικές αρχές κήρυξαν την παραμονή του «ανεπιθύμητη», εξαναγκάζοντάς τον σε εξορία. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες αναφορές, ίσως κρυβόταν στη Βόρεια Κύπρο.

Ο Πλαχότνιουκ, ένας από τους ισχυρότερους ανθρώπους στη Μολδαβία, αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες στην πατρίδα του, ενώ, είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης εναντίον του για τρεις σημαντικές ποινικές υποθέσεις.

Ιδιαίτερα, τον Ιούλιο του 2023, η εισαγγελία της Μολδαβίας υπέβαλε στο δικαστήριο μία υπόθεση, σύμφωνα με την οποία κατηγορείται για συνέργεια στην κλοπή 1 δισ. δολαρίων από τις τράπεζες της Μολδαβίας το 2014. Για αυτό αναζητείτο και συνελήφθη.

Η εισαγγελία ισχυρίζεται ότι ο Πλαχότνιουκ έλαβε σημαντικά χρηματικά ποσά μέσω της εμπλοκής του με εταιρείες που ελέγχονταν από τον Ιλάν Σορ, επιχειρηματία που επίσης ενεπλάκη στο σκάνδαλο.

Συγκεκριμένα, κατηγορείται ότι έλαβε 39 εκατ. δολάρια και 3,5 εκατ. ευρώ. Η υπόθεση αυτή «πυροδότησε» ακόμη περισσότερο τη συζήτηση για τη διαφθορά στη χώρα, καθώς η Μολδαβία συνεχίζει να προσπαθεί να διαχειριστεί τις συνέπειες της τραπεζικής απάτης του 2014.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:10ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη προσγείωση αεροπλάνου στο Άκτιο

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Επίθεση στην Υεμένη κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής ομιλίας του ηγέτη των Χούθι - Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί μεταξύ των στόχων

17:59LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Ποζάρει με διαφανή see-through εσώρουχα - «Πειρασμός, Περιέργεια» και χιλιάδες σχόλια

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τουρίστες αναστάτωσαν δύο αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά

17:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες το Σαββατοκύριακο

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η τρομακτική στιγμή της έκρηξης ρωσικού πυραύλου στο Κίεβο - Δείτε βίντεο

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Μύκονο

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Διεθνής κατακραυγή κατά Μόσχας για τις αιματηρές επιθέσεις στο Κίεβο - Μερτς: Η Ρωσία «έδειξε το αληθινό της πρόσωπο»

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Έκδοση του Μολδαβού μεγιστάνα που συνελήφθη στην Ελλάδα - Η υπόθεση «Μολδαβικό Πλυντήριο» και οι κατηγορίες

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης υποδέχτηκαν το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο - Έγιναν επεισόδια

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Ακυρώνονται όλα τα πανηγύρια στην Ικαρία

17:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μήνυση της απολυμένης κυβερνήτριας της Fed κατά Τραμπ - Αμφισβητεί το δικαίωμά του να την απολύσει

17:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ισραήλ – Ισλανδία 83-71: Θετικό ξεκίνημα με δίδυμο «φωτιά» Σόρκιν, Αβντίγια

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον 18 νεκροί από τη μαζική ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους

17:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέοι κανόνες της ΕΕ για αναλήψεις από ΑΤΜ - Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν και τα... ψιλά γράμματα

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Καμίνια: «Δεν έγινε και καμιά δολοφονία, πώς κάνετε έτσι» - Τι αναφέρει η μητέρα του 5χρονου που κλειδώθηκε στο μπαλκόνι

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Καλύτερη εικόνα σε Τροιζηνία, Πάργα και Μελιγαλά

17:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Γεωργία - Ισπανία 83-69: Ο «Μάμου» και η παρέα του έκαναν άνω-κάτω τον όμιλο της Ελλάδας

16:58WHAT THE FACT

Αποκάλυψη βιβλικού μυστηρίου: Στο Ισραήλ εντοπίστηκε εργοστάσιο ηλικίας 5.500 ετών

16:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξεχωριστή στιγμή για τον Κρόνο: Υποδέχθηκε τον πρώτο ξένο της ιστορίας του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοκτονία εφήβου έπειτα από... κουβέντα με το ChatGPT: Αυτά είναι τα μηνύματα που αντάλλαξαν

17:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες το Σαββατοκύριακο

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Βιετναμέζος Χασάπης»: Βίντεο αποκεφαλισμού πωλείται μέσω Telegram στο dark net

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Οι δραματικές στιγμές πριν την τραγωδία - «Πήραν το αμάξι της γιαγιάς...»

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Καμίνια: «Δεν έγινε και καμιά δολοφονία, πώς κάνετε έτσι» - Τι αναφέρει η μητέρα του 5χρονου που κλειδώθηκε στο μπαλκόνι

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Ακυρώνονται όλα τα πανηγύρια στην Ικαρία

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Επικίνδυνες καταιγίδες - Έρχεται κακοκαιρία από Ιταλία, πού θα «χτυπήσει»

17:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέοι κανόνες της ΕΕ για αναλήψεις από ΑΤΜ - Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν και τα... ψιλά γράμματα

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαθύ χαμηλό στην Ευρώπη φέρνει καταιγίδες - Χαλάζι και πλημμύρες στα Βαλκάνια και Ελλάδα

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Άγριας καβγάς σε παραλία του Πηλίου λόγω... γυμνισμού - Τρεις συλλήψεις

13:48ΠΑΙΔΕΙΑ

Ελλάδα: Έκρηξη αριστούχων στα σχολεία - «Καμπανάκι» για την υπερβαθμολόγηση - Ένας στους τέσσερις μαθητές με άριστα

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού πίσω από τη φωτιά στη Σαλαμίνα

17:59LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Ποζάρει με διαφανή see-through εσώρουχα - «Πειρασμός, Περιέργεια» και χιλιάδες σχόλια

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Οδηγούσε ο 16χρονος, συνεπιβάτιδα η 16χρονη - Πώς έγινε το τροχαίο με τα δύο νεκρά παιδιά

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Σκωτία: 14χρονη με τσεκούρι αμύνεται κατά επίδοξου βιαστή - Συνελήφθη η ίδια, οργή στα social

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η τρομακτική στιγμή της έκρηξης ρωσικού πυραύλου στο Κίεβο - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ