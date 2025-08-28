Έκδοση του Μολδαβού μεγιστάνα που συνελήφθη στην Ελλάδα - Η υπόθεση «Μολδαβικό Πλυντήριο»

Ελληνικό δικαστήριο επέτρεψε την έκδοση του Μολδαβού ολιγάρχη Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ στη Μολδαβία, ο οποίος κατηγορείται για σειρά οικονομικών εγκλημάτων.

Αυτό ανέφερε ο δικηγόρος του, Λούσιαν Ρόγκατς.

Υπενθυμίζεται ότι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας πέρασαν χειροπέδες στον Μολδαβό μεγιστάνα, που τον αναζητούσε και η Interpol, στις 22 Ιουλίου στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Πλέον τα υπουργεία Δικαιοσύνης της Ελλάδας και της Μολδαβίας θα χειριστούν όλες τις απαραίτητες τεχνικές και υλικοτεχνικές διαδικασίες για την έκδοση. Επιπλέον, ο Ρόγκατς δήλωσε ότι μετά την επιστροφή του στην πατρίδα, ο πελάτης του σκοπεύει να υπερασπιστεί ενεργά τα δικαιώματά του στο δικαστήριο και να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση, για την οποία κατηγορείται.

Σημειώνεται πάντως ότι ο ίδιος ζήτησε την έκδοσή του στην πατρίδα του. Ο Πλαχότνιουκ συνελήφθη στην Ελλάδα στην υπόθεση «Μολδαβικό Πλυντήριο» και κατηγορείται για εμπλοκή σε ξέπλυμα χρήματος ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο ολιγάρχης, που συνελήφθη στις 22 Ιουλίου στην Ελλάδα, είχε προηγουμένως συμπεριληφθεί στον κατάλογο κυρώσεων του Συμβουλίου της ΕΕ και η πρόεδρος της χώρας, Μάια Σάντου, επρόκειτο να του στερήσει την υπηκοότητα. Μέχρι το 2019, ο Πλαχότνιουκ θεωρούνταν ο de facto «αφέντης» της Μολδαβίας. Αλλά στη συνέχεια στερήθηκε κάθε επιρροής χάρη στις κοινές προσπάθειες του τότε σοσιαλιστή Προέδρου Ντόντον και του κόμματος της Μάια Σάντου.

Η υπόθεση του Μολδαβού μεγιστάνα

Όπως προαναφέρθηκε ο Μολδαβός μεγιστάνας και πολιτικός, Βλαντ Πλαχότνιουκ, κατηγορείται για απάτη – «μαμούθ», με λεία που μπορεί να φτάνει και το 1 δισ. δολάρια.

Το ελληνικό FBI αξιοποίησε πληροφορίες για επικείμενη άφιξη του μεγιστάνα στη χώρα μας, έστησε μπλόκο και κατά τη διάρκεια του ελέγχου τον εντόπισε και τον συνέλαβε.

Βλαντ Πλαχότνιουκ: Η υπόθεση του φυγά πολιτικού

Ο Βλαντ Πλαχότνιουκ, πρώην πολιτικός στη Μολδαβία, ζούσε εκτός της χώρας από τον Ιούνιο του 2019. Η ακριβής του τοποθεσία υπήρξε αντικείμενο μυστηρίου, με αναφορές να αναφέρουν ότι αρχικά διέμενε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2020, οι αμερικανικές αρχές κήρυξαν την παραμονή του «ανεπιθύμητη», εξαναγκάζοντάς τον σε εξορία. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες αναφορές, ίσως κρυβόταν στη Βόρεια Κύπρο.

Ο Πλαχότνιουκ, ένας από τους ισχυρότερους ανθρώπους στη Μολδαβία, αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες στην πατρίδα του, ενώ, είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης εναντίον του για τρεις σημαντικές ποινικές υποθέσεις.

Ιδιαίτερα, τον Ιούλιο του 2023, η εισαγγελία της Μολδαβίας υπέβαλε στο δικαστήριο μία υπόθεση, σύμφωνα με την οποία κατηγορείται για συνέργεια στην κλοπή 1 δισ. δολαρίων από τις τράπεζες της Μολδαβίας το 2014. Για αυτό αναζητείτο και συνελήφθη.

Η εισαγγελία ισχυρίζεται ότι ο Πλαχότνιουκ έλαβε σημαντικά χρηματικά ποσά μέσω της εμπλοκής του με εταιρείες που ελέγχονταν από τον Ιλάν Σορ, επιχειρηματία που επίσης ενεπλάκη στο σκάνδαλο.

Συγκεκριμένα, κατηγορείται ότι έλαβε 39 εκατ. δολάρια και 3,5 εκατ. ευρώ. Η υπόθεση αυτή «πυροδότησε» ακόμη περισσότερο τη συζήτηση για τη διαφθορά στη χώρα, καθώς η Μολδαβία συνεχίζει να προσπαθεί να διαχειριστεί τις συνέπειες της τραπεζικής απάτης του 2014.