Κρήτη: Οδηγός λεωφορείου έκανε επικίνδυνο ελιγμό

Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί ένα περιστατικό που συνέβη, κοντά στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, όταν οδηγός λεωφορείου προέβη σε έναν εξαιρετικά επικίνδυνο ελιγμό. Η παράνομη αναστροφή του οχήματος σε ένα σημείο με μεγάλη κίνηση έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή των άλλων οδηγών, ειδικά εκείνων που κατευθύνονταν εσπευσμένα προς τις πτήσεις τους.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας