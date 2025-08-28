Κρήτη: Οδηγός λεωφορείου έκανε επικίνδυνο ελιγμό
Συναγερμός κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, μετά από παράνομη αναστροφή λεωφορείου που έθεσε σε κίνδυνο οδηγούς
Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί ένα περιστατικό που συνέβη, κοντά στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, όταν οδηγός λεωφορείου προέβη σε έναν εξαιρετικά επικίνδυνο ελιγμό. Η παράνομη αναστροφή του οχήματος σε ένα σημείο με μεγάλη κίνηση έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή των άλλων οδηγών, ειδικά εκείνων που κατευθύνονταν εσπευσμένα προς τις πτήσεις τους.
