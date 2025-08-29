Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στον Κωνσταντίνο Πυλαρινό

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελείται σήμερα, Παρασκευή 29 Αυγούστου, η εξόδιος ακολουθία του Κωνσταντίνου Πυλαρινού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 27 Αυγούστου, σε ηλικία 91 ετών. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη τόσο στους οικείους του όσο και στον πολιτικό κόσμο, όπου υπήρξε μια διακριτική αλλά ουσιαστική παρουσία επί δεκαετίες.

Η κηδεία τελείται στις 12:00 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών, παρουσία συγγενών, φίλων και πολιτικών προσώπων που σπεύδουν να τον τιμήσουν για την προσφορά και την πορεία του. Αμέσως μετά, η σορός του θα μεταφερθεί στη Ζάκυνθο, τον τόπο καταγωγής του, όπου θα ταφεί.

Ο Κωνσταντίνος Πυλαρινός υπηρέτησε με ήθος και συνέπεια τη δημόσια ζωή. Διετέλεσε βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση Τζαννετάκη, υπήρξε στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ενώ είχε ενεργό ρόλο στην πολιτιστική ζωή της Ζακύνθου, ως πρόεδρος επί σειρά ετών του Μουσείου Σολομού και Επιφανών Ζακυνθίων.