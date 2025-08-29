Παραλίγο τραγωδία στη Χαλκιδική: Ναυαγοσώστης έσωσε 4χρονο από πνιγμό

Ένα τετράχρονο αγόρι από τη Σερβία κινδύνευσε να πνιγεί το απόγευμα της Πέμπτης 28 Αυγούστου στη θαλάσσια περιοχή της Καλλιθέας, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, ενώ καθοριστική αποδείχθηκε η επέμβαση του ναυαγοσώστη της παραλίας, ο οποίος έσπευσε και παρείχε τις πρώτες βοήθειες στο παιδί, κρατώντας το στη ζωή μέχρι να φτάσει ιατρική βοήθεια

Το αγοράκι διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, γεγονός που γεμίζει με ανακούφιση την οικογένειά του αλλά και όλους όσοι έγιναν μάρτυρες της αγωνιώδους διάσωσης

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών, που έχει αναλάβει την προανάκριση, συνελήφθη ο πατέρας του ανήλικου για παράβαση του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα («Έκθεση»).

Παρά το σοκ, το θετικό είναι ότι χάρη στην ετοιμότητα και την ψυχραιμία του ναυαγοσώστη, η ζωή του μικρού παιδιού σώθηκε και η ιστορία είχε αίσιο τέλος.

