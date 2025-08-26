Παξοί: Σήμερα η κηδεία της 4χρονης Αμέλιας - Θα γινόταν 4 ετών

Το τελευταίο αντίο λένε σήμερα, Τρίτη 26 Αυγούστου, γονείς, συγγενείς και φίλοι στην 4χρονη Αμέλια που πνίγηκε σε πισίνα στους Παξούς, όταν ξέφυγε από την προσοχή της οικογένειάς της και βρέθηκε σε γειτονική βίλα.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18:00 το απόγευμα στον Λόγγο των Παξών. Η τραγική ειρωνεία όμως είναι ότι η κηδεία γίνεται σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων της, καθώς 26 Αυγούστου θα έκλεινε τα 4 της χρόνια.

Οι γονείς της 4χρονης Αμέλιας αφέθηκαν ελεύθεροι με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Ο εισαγγελέας είχε ασκήσει στα τρία συγγενικά πρόσωπα του κοριτσιού ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς βρίσκονταν στο σπίτι και κοιμούνταν όταν η 4χρονη ξέφυγε από την προσοχή τους.

Μετά την απολογία τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα.

«Κάναμε ΚΑΡΠΑ για πάνω από μισή ώρα»

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Κάντας, διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παξών, που έσπευσε στο σημείο της τραγωδίας, έκανε λόγο για ένα «δραματικό περιστατικό».

«Φτάσαμε στο σημείο αφού οι αστυνομικοί είχαν κάνει ΚΑΡΠΑ στο παιδάκι. Μάλιστα, πρέπει να προσπαθούσαν επί αρκετή ώρα γιατί τους είδα ιδρωμένους και κουρασμένους. Στη συνέχεια, αναλάβαμε εμείς με τη διασώστρια και όλα τα απαραίτητα μέσα που είχαμε και κάναμε ΚΑΡΠΑ για αρκετή ώρα, πάνω από μισή ώρα. Φαινόταν, όμως, ότι είχε επέλθει ήδη ο θάνατος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

