Συγκλονισμένοι οι Παξοί για το τετράχρονο κοριτσάκι που πνίγηκε – Συνελήφθησαν πατέρας και παππούς

«Όλο το νησί είναι συγκλονισμένο, βρισκόμαστε δίπλα στην οικογένεια αυτές τις τραγικές ώρες. Τι να πει κανείς, σε αυτές τις περιπτώσεις», αναφέρουν κάτοικοι των Παξών, μετά την τραγική είδηση του θανάτου ενός τετράχρονου κοριτσιού που πνίγηκε σε πισίνα βίλας.

Ο πατέρας και ο παππούς του κοριτσιού που εντοπίστηκε νεκρό σε πισίνα βίλας το απόγευμα της Παρασκευής (22/08), ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή.

Ο δήμαρχος του νησιού, Σπύρος Βλαχόπουλος, ανέφερε πως «οι γονείς του παιδιού αντιλήφθηκαν ότι λείπει από το σπίτι, ειδοποίησαν τη γειτονιά. Κινητοποιήθηκαν οι πάντες, ήρθε η Ελληνική Αστυνομία και περίπου 1 ώρα αργότερα, γύρω στις 16:50, εντοπίστηκε δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα γειτονικής βίλας. Έγιναν προσπάθειες με ΚΑΡΠΑ από αστυνομικούς, αλλά δεν χωρίς αποτέλεσμα», μιλώντας στον ALPHA.

«Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι το παιδί το εντόπισε γείτονας, 100 μέτρα παραπέρα. Δυστυχώς, παρ’ ότι στη βίλα κατοικούσε κόσμος, κανείς δεν ήταν σε σημείο τέτοιο, που να καταλάβει ότι το παιδί έπεσε στο νερό και να βοηθήσει», επεσήμανε ακόμη.