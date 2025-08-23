Παξοί: Συγκλονίζει η γιαγιά του 4χρονου κοριτσιού που πνίγηκε – «Είμαι έτοιμη να πεθάνω»

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινότητα των Παξών από το άκουσμα της τραγικής είδησης του θανάτου ενός 4χρονου κοριτσιού, από πνιγμό, σε πισίνα βίλας, το απόγευμα της Παρασκευής (22/08).

Η γιαγιά της μικρής Αμέλιας είναι σοκαρισμένη, λέγοντας: «Είμαι πολύ χάλια. Τον άντρα μου και το παιδί μου και τον γαμπρό μου τους πήρε η αστυνομία, για να πάνε στον εισαγγελέα. Έχω πάθει σοκ, είμαι μοναχή μου, είμαι έτοιμη να πεθάνω», μιλώντας στο STAR.

Μάλιστα, σε ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας, το αγγελούδι θα γιόρταζε τα γενέθλιά του στις 26 Αυγούστου.

Η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του άτυχου κοριτσιού ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή.

O πατέρας της, όταν γεννήθηκε το κοριτσάκι, έκανε ένα τατουάζ με την ημερομηνία και την ώρα της γέννησης της κόρης του: 26 Αυγούστου 2021.

Στο τατουάζ φαίνεται το χέρι του, που κρατά το δικό της και το όνομα του άτυχου κοριτσιού, Αμέλια.

«Όλα έγιναν σε δύο λεπτά», αναφέρει θείος του κοριτσιού

«Ήταν η κακιά στιγμή. Όλα έγιναν σε ένα με δύο λεπτά. Ο μπαμπάς και ο παππούς της κοιμόταν. Η μικρούλα έπαιζε με το κουβαδάκι της και την κούκλα της στην είσοδο του σπιτιού», ανέφερε ένας θείος της μικρής.

Η Αμέλια έφυγε από το σπίτι της, στην περιοχή του Λόγγου, περίπου στις 16:00 το μεσημέρι της Παρασκευής.

Περπάτησε πάνω από 300 μέτρα και έφθασε στη βίλα που είχε δύο πισίνες, μία κανονική και μία παιδική. Σύμφωνα με πληροφορίες, άρχισε να παίζει και ξαφνικά, άγνωστο πώς, βρέθηκε στο νερό, στη μεγάλη πισίνα. Στη βίλα, εκείνη την ώρα, και συγκεκριμένα στον χώρο της πισίνας, δεν ήταν κανείς.

Ο δήμαρχος του νησιού, Σπύρος Βλαχόπουλος, ανέφερε πως «έγιναν προσπάθειες με ΚΑΡΠΑ από αστυνομικούς, αλλά δεν χωρίς αποτέλεσμα».

«Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι το παιδί το εντόπισε γείτονας, 100 μέτρα παραπέρα. Δυστυχώς, παρ’ ότι στη βίλα κατοικούσε κόσμος, κανείς δεν ήταν σε σημείο τέτοιο, που να καταλάβει ότι το παιδί έπεσε στο νερό και να βοηθήσει», επεσήμανε ακόμη.

