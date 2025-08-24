Παξοί: Για 45 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη για να επαναφέρουν στη ζωή το 4χρονο κορίτσι που πνίγηκε

Για περίπου 45 λεπτά προσπαθούσαν οι γιατροί να επαναφέρουν στη ζωή την 4χρονη Αμέλια που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα βίλας στους Παξούς. Δυστυχώς, ο τιτάνιος αγώνας τους στο Κέντρο Υγείας Παξών δεν στέφθηκε με επιτυχία και ο θρήνος σκορπίστηκε στην οικογένειά της.

Πληροφορίες του OPEN θέλουν τον πατέρα και τον παππού του παιδιού να κοιμούνταν τη στιγμή που η 4χρονη έφυγε από το σπίτι. Η μητέρα της από την άλλη φέρεται πως εκείνη τη στιγμή ετοιμαζόταν για να πάει στη δουλειά της. Το κορίτσι έλειπε από το σπίτι τουλάχιστον 1 ώρα. Μέσα σε αυτό το διάστημα η Αμέλια θέλησε να παίξει και να δροσιστεί στην πισίνα της βίλας κάτι που αποδείχθηκε μοιραίο.

Η 4χρονη εν τέλει εντοπίστηκε από τον μάγειρα της βίλας χωρίς τις αισθήσεις της. Αύριο αναμένεται να γίνει στην Κέρκυρα η νεκροψία – νεκροτομή του 4χρονου κοριτσιού.

Να σημειωθεί πως τόσο η μητέρα και ο πατέρας της μικρής αλλά και ο παππούς της έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα (25.08.2025). Και οι 3 αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Η μικρή Αμέλια βρισκόταν υπό την προσοχή τους, όταν έφυγε από το σπίτι της, περπάτησε μόνη της σχεδόν μισό χιλιόμετρο στους δρόμους των Παξών και μπήκε στη βίλα όπου έπεσε στην πισίνα και πνίγηκε.

