Παξοί: Ελεύθεροι υπό όρους οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα

Ελεύθεροι με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, αφέθηκαν οι γονείς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα βίλας στους Παξούς.

Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας είχε ασκήσει στα τρία συγγενικά πρόσωπα του κοριτσιού ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς βρίσκονταν στο σπίτι όταν η 4χρονη εξαφανίστηκε.

Μετά την απολογία τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Η κηδεία του κοριτσιού αναμένεται να γίνει την Τρίτη (26/08) το απόγευμα στον Λογγό των Παξών.

Τιτάνια η προσπάθεια των γιατρών να σώσουν την 4χρονη

Υπενθυμίζεται πως για περίπου 45 λεπτά προσπαθούσαν οι γιατροί να επαναφέρουν στη ζωή την 4χρονη Αμέλια που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα βίλας στους Παξούς. Δυστυχώς, ο τιτάνιος αγώνας τους στο Κέντρο Υγείας Παξών δεν στέφθηκε με επιτυχία και ο θρήνος σκορπίστηκε στην οικογένειά της.

Πληροφορίες του OPEN θέλουν τον πατέρα και τον παππού του παιδιού να κοιμούνταν τη στιγμή που η 4χρονη έφυγε από το σπίτι. Η μητέρα της από την άλλη φέρεται πως εκείνη τη στιγμή ετοιμαζόταν για να πάει στη δουλειά της. Το κορίτσι έλειπε από το σπίτι τουλάχιστον 1 ώρα. Μέσα σε αυτό το διάστημα η Αμέλια θέλησε να παίξει και να δροσιστεί στην πισίνα της βίλας κάτι που αποδείχθηκε μοιραίο. Η 4χρονη εν τέλει εντοπίστηκε από τον μάγειρα της βίλας χωρίς τις αισθήσεις της.

