Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Ξεκίνησαν οι εγγραφές για νέους Εθελοντές Σαμαρείτες - Διασώστες

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ανακοινώνει την έναρξη της περιόδου εγγραφών νέων εθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης της Σχολής Σαμαρειτών-Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ. είναι το πληρέστερο που υπάρχει στην χώρα μας, αναδεικνύοντας κάθε χρόνο εκατοντάδες νέους Εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, οι οποίοι με τη λήξη της εκπαίδευσης είναι απόλυτα καταρτισμένοι για να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε έκτακτη κατάσταση προκύψει στο μέλλον.

Οι Σχολές του Τομέα Σαμαρειτών-Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα ξεκινήσουν τον ερχόμενο Οκτώβριο, σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δίωρα μαθήματα, δύο (2) φορές την εβδομάδα (απογευματινές ώρες). Συνολικά, η εκπαίδευση έχει διάρκεια 15 μήνες, που εκτός από τα μαθήματα (θεωρητικά και πρακτικά), οι εκπαιδευόμενοι εξασκούνται στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των οικείων δημόσιων νοσοκομείων ή Κέντρων Υγείας και παράλληλα συμμετέχουν στις δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (υγειονομικές καλύψεις, αποστολές κ.α.) με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας.

Οι Εθελοντές Σαμαρείτες - Διασώστες εργάζονται καθημερινά σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμμετέχοντας σε πλήθος υπηρεσιών ή αποστολών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπως :

Κινητοποίηση και επέμβαση σε αποστολές έρευνας και διάσωσης

Κινητοποίηση και επέμβαση σε αποστολές αντιμετώπισης καταστροφών

Υγειονομική κάλυψη σε πάσης φύσεως αθλητικούς αγώνες και πολιτιστικές εκδηλώσεις

Εκπαίδευση πολιτών σε βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.samarites.gr ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 210 52 48 132 με τον Τομέα Σαμαρειτών-Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ.

Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: Αίτηση Εθελοντών - ΕΕΣ