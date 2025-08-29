Ηλεία: Οριοθετήθηκε η φωτιά που καίει σε δασική έκταση
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες και 12 οχήματα, καθώς και εναέρια μέσα
Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αρετή Ηλείας την Παρασκευή (29/08) μετά το μεσημέρι.
Στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς 34 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.
Κινητοποιήθηκαν επίσης 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Λίγο αργότερα η φωτιά οριοθετήθηκε.
