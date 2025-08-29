Ηλεία: Οριοθετήθηκε η φωτιά που καίει σε δασική έκταση

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες και 12 οχήματα, καθώς και εναέρια μέσα

Newsbomb

Ηλεία: Οριοθετήθηκε η φωτιά που καίει σε δασική έκταση
EUROKINISSI
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αρετή Ηλείας την Παρασκευή (29/08) μετά το μεσημέρι.

Στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς 34 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Λίγο αργότερα η φωτιά οριοθετήθηκε.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:06BOMBER

Η Τουρκία εργαλειοποιεί τα «ήρεμα νερά» για τη νέο-οθωμανική της επέλαση σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Αρπαγή 3χρονου Βρετανού από δημοφιλές θέρετρο - Φόβοι ότι μεταφέρθηκε στη Ρωσία

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Συνομιλία του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων με ομολόγους του στον «Συνασπισμό των Προθύμων»

16:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρκία – Τσεχία 92-78: Ο Σενγκούν «άγγιξε» το τριπλ νταμπλ και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Αταμάν

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Οριοθετήθηκε η φωτιά που καίει σε δασική έκταση

16:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η άγνωστη υπόσχεση του Αλέξη Τσίπρα στον γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού και η τήρησή της στο... γήπεδο

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ανακτήθηκε η σορός του ομήρου Ilan Weiss - Κοινή επιχείρηση των IDF και της Σιν Μπετ

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός κηρύσσει την πόλη της Γάζας ως «ζώνη μάχης»

16:35ΚΑΙΡΟΣ

Παγκόσμιος συναγερμός για το Ρεύμα του Ατλαντικού: Σημάδια κατάρρευσης και χειμώνα μηνών στην Ευρώπη

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Καμίνια: Παίρνουν το παιδί που κλείδωσαν στο μπαλκόνι από τη μητέρα - Μεταφέρεται στον πατέρα

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Έκκληση των ειδικών: «Μην ταΐζετε τις θαλάσσιες χελώνες - Τις βάζετε σε κίνδυνο»

16:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Μάριος Ηλιόπουλος ανακοίνωσε έξτρα πριμ στους ποδοσφαιριστές κι... έγινε χαμός – Βίντεο από τα αποδυτήρια!

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Κένυα: Τουρίστας έδωσε μπύρα σε ελέφαντα - Οργή και έρευνες από τις τοπικές αρχές - Δείτε το βίντεο

16:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο συμβάν στη Νέα Αλικαρνασσό: Μεθυσμένος τουρίστας ξυκολόπησε κοπέλα χωρίς λόγο

16:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό Συμβούλιο: Αναλυτικά οι εισηγήσεις - Τα νέα μέτρα, τι αλλάζει

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τέλος τα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια της Κάμαλα Χάρις

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Σοκάρει η μητέρα της 26χρονης από το ατύχημα με την Porsche - «Σαν να ήθελε να σκοτώσει τα παιδιά η οδηγός»

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον ΟΣΕ: Νεκρός εργαζόμενος στη Λάρισα

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε πτήση: Επιβάτες αναγκάστηκαν να ουρήσουν σε μπουκάλια λόγω βλάβης

16:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Γερμανία - Σουηδία 105-83: Έστησαν πάρτι οι Γερμανοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:22ΕΛΛΑΔΑ

Με Τρύφωνα Σαμαρά και δύο καλλονές διασκέδαζε το βράδυ της Πέμπτης η οδηγός της Porsche πριν το τροχαίο στη Θέρμη

16:35ΚΑΙΡΟΣ

Παγκόσμιος συναγερμός για το Ρεύμα του Ατλαντικού: Σημάδια κατάρρευσης και χειμώνα μηνών στην Ευρώπη

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Θέρμη: Αυτή είναι η 45χρονη που οδηγούσε την Porsche το μοιραίο βράδυ

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Καμίνια: Παίρνουν το παιδί που κλείδωσαν στο μπαλκόνι από τη μητέρα - Μεταφέρεται στον πατέρα

17:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες το Σαββατοκύριακο

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Οριοθετήθηκε η φωτιά που καίει σε δασική έκταση

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε πτήση: Επιβάτες αναγκάστηκαν να ουρήσουν σε μπουκάλια λόγω βλάβης

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον ΟΣΕ: Νεκρός εργαζόμενος στη Λάρισα

15:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς για Λένα: «Είμαστε ευγνώμονες για την συμπαράστασή σας στο βαθύτατο πένθος μας»

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Τι έκανε τον 16χρονο να φρενάρει απότομα - Τα 3 σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές - Σήμερα οι κηδείες των δύο παιδιών

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Τρύφων Σαμαράς στο Newsbomb.gr: «Γνώρισα χθες την ιδιοκτήτρια της Porsche - Θα συνεργαζόμασταν»

11:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Αυτά είναι τα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

15:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στην League Phase

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Λυπάμαι όσους έχουν γάμο το Σαββατοκύριακο στην Κέρκυρα» - Η πρόγνωση Γιαννόπουλου

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνιο είδος καρχαρία που θεωρούνταν εξαφανισμένο ανακαλύφθηκε ξανά έπειτα από δεκαετίες

15:15WHAT THE FACT

Βιβλική ανακάλυψη: «Εδώ έκανε ο Ιησούς το θαύμα με τον τυφλό» - Βρέθηκε η Κολυμβήθρα του Σιλωάμ;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ