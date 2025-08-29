Ηλεία: Οριοθετήθηκε η φωτιά που καίει σε δασική έκταση

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αρετή Ηλείας την Παρασκευή (29/08) μετά το μεσημέρι.

Στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς 34 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Λίγο αργότερα η φωτιά οριοθετήθηκε.