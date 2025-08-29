Αντώνης Τρίτσης: Ξεχασμένο το αυτοκίνητο του για 33 χρόνια σε γκαράζ του Δήμου Αθηναίων (video)

Στην οδό Λιοσίων 22 παραμένει το αυτοκίνητο του πρώην 

Newsbomb

Αντώνης Τρίτσης: Ξεχασμένο το αυτοκίνητο του για 33 χρόνια σε γκαράζ του Δήμου Αθηναίων (video)
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό στιγμιότυπο ήρθε πρόσφατα στη δημοσιότητα μέσα από ανάρτηση εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων και αφορά το προσωπικό αυτοκίνητο του αείμνηστου δημάρχου Αντώνη Τρίτση.

Το αυτοκίνητο, σύμφωνα με υπαλλήλους, παραμένει εδώ και τρεις δεκαετίες παρκαρισμένο στο υπόγειο γκαράζ της Λιοσίων 22, με τις πινακίδες του ακόμη στη θέση τους, χωρίς να έχει μετακινηθεί από τον Απρίλιο του 1992, όταν ο Τρίτσης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.

Πρόσφατα, ένας εργαζόμενος αποφάσισε να το πλύνει και να το καθαρίσει, όπως έγραψε «εις μνήμην ενός δημοκράτη και συντρόφου, όπως αρμόζει στον μακαρίτη δήμαρχο Τρίτση». Όπως παραδέχτηκε, δεν γνώριζε την ιστορία του οχήματος και αν το ήξερε, θα είχε προχωρήσει νωρίτερα σε αυτή την κίνηση. Η εικόνα του καθαρισμένου αυτοκινήτου προκάλεσε σχόλια και ερωτήματα για ποιον λόγο το όχημα παρέμεινε παρατημένο τόσα χρόνια στο υπόγειο χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση για την αξιοποίησή του.

Υπάλληλος με 40 χρόνια υπηρεσίας στον Δήμο θυμάται πως η μοναδική άλλη φορά που το αυτοκίνητο δέχθηκε φροντίδα ήταν το 2016, μετά από πρωτοβουλία του τότε προϊσταμένου του, όταν έγινε προσπάθεια να αξιοποιηθεί. Ωστόσο η προσπάθεια εκείνη δεν είχε αποτέλεσμα και το αμάξι συνέχισε να μένει ξεχασμένο.

Ο Αντώνης Τρίτσης υπηρέτησε ως Δήμαρχος Αθηναίων από την 1η Ιανουαρίου 1991 έως τον θάνατό του στις 7 Απριλίου 1992. Η πολιτική του πορεία, είτε ως υπουργός είτε ως δήμαρχος, άφησε ισχυρό αποτύπωμα και το όνομά του παραμένει συνδεδεμένο με σημαντικές παρεμβάσεις για την πόλη. Σήμερα, το αυτοκίνητό του εξακολουθεί να βρίσκεται στο ίδιο σημείο, σαν ένα άτυπο μνημείο που υπενθυμίζει τον άνθρωπο και τον πολιτικό που σημάδεψε με την παρουσία του την Αθήνα των αρχών της δεκαετίας του ’90.

Τι αναφέρει η ανάρτηση στο Facebook:

«Όσο υπάρχουν άνθρωποι με αξίες και σεβασμό μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Πριν λίγο έλαβα το βίντεο που βλέπετε μαζί με το παρακάτω μήνυμα από τον συνάδελφο Mpampis Perdikis.

Έπλυνα κυρία Διευθυντρια το αμάξι εις μνήμη ενός δημοκράτη και συντρόφου όπως αρμόζει στο μακαρίτη δήμαρχο Τρίτση, δεν ήξερα τη ιστορία του αμαξιού.. Αν τη γνώριζα θα το είχα κάνει απ τη αρχή. Με βοήθησε και ο Δημητριος Τασιούλης.

Ο Αντώνης Τρίτσης διετέλεσε Δήμαρχος Αθηναίων την Περίοδο 1 Ιανουαρίου 1991 – 7 Απριλίου 1992. Στο υπόγειο γκαράζ της Λιοσίων 22 συγκεκριμένα σε μια γωνιά που πρώτου υπογείου, βρίσκεται, φαντάζομαι από τον θάνατο του, το ιδιωτικό του αυτοκίνητο με τις πινακίδες ακόμη επάνω του όπως μπορείτε να διακρίνετε. Παρά τα κλεισμενα ήδη 40 Χρόνια υπηρεσίας μου στο Δήμος Αθηναίων, δεν μπορώ να σας πω γιατί παρέμεινε ακόμη εκεί. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι την προηγούμενη φορά που κάποιος σκέφτηκε και φρόντισε να το πλύνουμε είναι ο αγαπημένος μου προϊστάμενος Δήμος Μπαούρδας το 2016, όταν συνεργαστηκαμε στη Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Διοίκησης. Προσπάθησα τότε να βρω μια άκρη για την αξιοποίηση του αλλά δεν τα κατάφερα... Κάθε πληροφορία από κάποιο που μπορεί να βοηθήσει να λύσουμε το μυστήριο δεκτή».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:06ΚΟΣΜΟΣ

Δυσοίωνη πρόβλεψη Μερτς: Ο πόλεμος στην Ουκρανία «θα διαρκέσει ακόμη πολλούς μήνες»

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Λίβερπουλ: Δεσμοφύλακας «πρόδωσε» τη σχέση συναδέλφου του με κρατούμενο - Το πλήρωσε με τη ζωή του - Βίντεο-ντοκουμέντο

20:02ΥΓΕΙΑ

Ούτε το κρέας ούτε τα τηγανητά: Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη τροφή για την καρδιά - Χρειάζεται 600 ημέρες για να αποβληθεί από το σώμα

19:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Ο Κώστας Τσιμίκας περνάει ιατρικά στη Ρόμα και γίνεται… αντίπαλος του Παναθηναϊκού!

19:52ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Η τρομακτική στιγμή της έκρηξης σε πρατήριο καυσίμων στο Νταγκεστάν - Δείτε το βίντεο

19:51ΕΘΝΙΚΑ

Ο Νίκος Δένδιας συμμετείχε στην άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας της Ε.Ε. στην Κοπεγχάγη

19:39ΕΘΝΙΚΑ

Κύπρος προς ΟΗΕ: «Κατασκευή» το τουρκολιβυκό μνημόνιο - Αγνοεί τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Επιταχύναμε την προέλασή μας στην Ουκρανία» δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Άμυνας

19:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βασιλίσσης Όλγας: «Φρένο» στον Χάρη Δούκα από 3 υπουργεία για τις παρεμβάσεις - Η αντίδραση του Δήμου Αθηναίων

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Θεσπρωτία: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Επιχειρούν 9 εναέρια μέσα - Μαίνεται η πυρκαγιά

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Τρίτσης: Ξεχασμένο το αυτοκίνητο του για 33 χρόνια σε γκαράζ του Δήμου Αθηναίων (video)

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Ο δράστης «μας μισούσε όλους» - Είχε «εμμονή» στην ιδέα να σκοτώσει παιδιά - Κλήση της πρόνοιας στο σπίτι του ενώ ήταν ανήλικος

19:09ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK: Στη SUNEL Arena ο ΡαϊΚουάν Γκρέι, ενσωματώθηκε στην προετοιμασία των «κιτρινόμαυρων» (βιντεο)

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Αμέλια Έρχαρτ: Βρέθηκε το εξαφανισμένο αεροπλάνο της μετά από 90 χρόνια; Ερευνητές λένε... «ναι»!

18:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση στο πολιτικό γραφείο της Σέβης Βολουδάκη - Απειλητικά συνθήματα και φέιγ βολάν

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ: Έκλεισε τα 99 και το γιόρτασε με λίγους φίλους - Εικόνα

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο με την Porsche να τρέχει στη Μουδανιών λίγο πριν τη σύγκρουση

18:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 31χρονος που παρέλαβε ταχυδρομικά συσκευές ατμίσματος με κάνναβη από τις ΗΠΑ

18:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Λιθουανία – Μαυροβούνιο 94-67: Βαλαντσιούνας και Γιοκουμπάιτις το έκαναν εύκολο!

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Γρεβενά: Καίει στον Άγιο Κοσμά - Ήχησε το 112

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:50ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Νέα δυσάρεστα ευρήματα για όσους νόσησαν - Πώς επηρεάζονται στο μέλλον

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

20:02ΥΓΕΙΑ

Ούτε το κρέας ούτε τα τηγανητά: Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη τροφή για την καρδιά - Χρειάζεται 600 ημέρες για να αποβληθεί από το σώμα

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Η κινηματογραφική σύλληψη του πρωτοπαλίκαρου του «Έντικ» - Βίντεο

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Λίβερπουλ: Δεσμοφύλακας «πρόδωσε» τη σχέση συναδέλφου του με κρατούμενο - Το πλήρωσε με τη ζωή του - Βίντεο-ντοκουμέντο

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Τρίτσης: Ξεχασμένο το αυτοκίνητο του για 33 χρόνια σε γκαράζ του Δήμου Αθηναίων (video)

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Αμέλια Έρχαρτ: Βρέθηκε το εξαφανισμένο αεροπλάνο της μετά από 90 χρόνια; Ερευνητές λένε... «ναι»!

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Τρύφων Σαμαράς στο Newsbomb.gr: «Γνώρισα χθες την ιδιοκτήτρια της Porsche - Θα συνεργαζόμασταν»

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Καμίνια: Παίρνουν το παιδί που κλείδωσαν στο μπαλκόνι από τη μητέρα - Μεταφέρεται στον πατέρα

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία διακόπτει πλήρως τις οικονομικές σχέσεις με το Ισραήλ - Κλείνει τον εναέριο χώρο σε ισραηλινά αεροσκάφη

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Θέρμη: Αυτή είναι η 45χρονη που οδηγούσε την Porsche το μοιραίο βράδυ

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Με Τρύφωνα Σαμαρά και δύο καλλονές διασκέδαζε το βράδυ της Πέμπτης η οδηγός της Porsche πριν το τροχαίο στη Θέρμη

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο με την Porsche να τρέχει στη Μουδανιών λίγο πριν τη σύγκρουση

19:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βασιλίσσης Όλγας: «Φρένο» στον Χάρη Δούκα από 3 υπουργεία για τις παρεμβάσεις - Η αντίδραση του Δήμου Αθηναίων

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ: Έκλεισε τα 99 και το γιόρτασε με λίγους φίλους - Εικόνα

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Θεσπρωτία: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Επιχειρούν 9 εναέρια μέσα - Μαίνεται η πυρκαγιά

19:39ΕΘΝΙΚΑ

Κύπρος προς ΟΗΕ: «Κατασκευή» το τουρκολιβυκό μνημόνιο - Αγνοεί τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Στεγαστική κρίση: Η «τρίτη οδός» που δείχνει η Ελβετία - Ούτε αγορά, ούτε ενοικίαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ