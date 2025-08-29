Αντώνης Τρίτσης: Ξεχασμένο το αυτοκίνητο του για 33 χρόνια σε γκαράζ του Δήμου Αθηναίων (video)

Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό στιγμιότυπο ήρθε πρόσφατα στη δημοσιότητα μέσα από ανάρτηση εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων και αφορά το προσωπικό αυτοκίνητο του αείμνηστου δημάρχου Αντώνη Τρίτση.

Το αυτοκίνητο, σύμφωνα με υπαλλήλους, παραμένει εδώ και τρεις δεκαετίες παρκαρισμένο στο υπόγειο γκαράζ της Λιοσίων 22, με τις πινακίδες του ακόμη στη θέση τους, χωρίς να έχει μετακινηθεί από τον Απρίλιο του 1992, όταν ο Τρίτσης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.

Πρόσφατα, ένας εργαζόμενος αποφάσισε να το πλύνει και να το καθαρίσει, όπως έγραψε «εις μνήμην ενός δημοκράτη και συντρόφου, όπως αρμόζει στον μακαρίτη δήμαρχο Τρίτση». Όπως παραδέχτηκε, δεν γνώριζε την ιστορία του οχήματος και αν το ήξερε, θα είχε προχωρήσει νωρίτερα σε αυτή την κίνηση. Η εικόνα του καθαρισμένου αυτοκινήτου προκάλεσε σχόλια και ερωτήματα για ποιον λόγο το όχημα παρέμεινε παρατημένο τόσα χρόνια στο υπόγειο χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση για την αξιοποίησή του.

Υπάλληλος με 40 χρόνια υπηρεσίας στον Δήμο θυμάται πως η μοναδική άλλη φορά που το αυτοκίνητο δέχθηκε φροντίδα ήταν το 2016, μετά από πρωτοβουλία του τότε προϊσταμένου του, όταν έγινε προσπάθεια να αξιοποιηθεί. Ωστόσο η προσπάθεια εκείνη δεν είχε αποτέλεσμα και το αμάξι συνέχισε να μένει ξεχασμένο.

Ο Αντώνης Τρίτσης υπηρέτησε ως Δήμαρχος Αθηναίων από την 1η Ιανουαρίου 1991 έως τον θάνατό του στις 7 Απριλίου 1992. Η πολιτική του πορεία, είτε ως υπουργός είτε ως δήμαρχος, άφησε ισχυρό αποτύπωμα και το όνομά του παραμένει συνδεδεμένο με σημαντικές παρεμβάσεις για την πόλη. Σήμερα, το αυτοκίνητό του εξακολουθεί να βρίσκεται στο ίδιο σημείο, σαν ένα άτυπο μνημείο που υπενθυμίζει τον άνθρωπο και τον πολιτικό που σημάδεψε με την παρουσία του την Αθήνα των αρχών της δεκαετίας του ’90.

Τι αναφέρει η ανάρτηση στο Facebook:



«Όσο υπάρχουν άνθρωποι με αξίες και σεβασμό μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Πριν λίγο έλαβα το βίντεο που βλέπετε μαζί με το παρακάτω μήνυμα από τον συνάδελφο Mpampis Perdikis.



Έπλυνα κυρία Διευθυντρια το αμάξι εις μνήμη ενός δημοκράτη και συντρόφου όπως αρμόζει στο μακαρίτη δήμαρχο Τρίτση, δεν ήξερα τη ιστορία του αμαξιού.. Αν τη γνώριζα θα το είχα κάνει απ τη αρχή. Με βοήθησε και ο Δημητριος Τασιούλης.



Ο Αντώνης Τρίτσης διετέλεσε Δήμαρχος Αθηναίων την Περίοδο 1 Ιανουαρίου 1991 – 7 Απριλίου 1992. Στο υπόγειο γκαράζ της Λιοσίων 22 συγκεκριμένα σε μια γωνιά που πρώτου υπογείου, βρίσκεται, φαντάζομαι από τον θάνατο του, το ιδιωτικό του αυτοκίνητο με τις πινακίδες ακόμη επάνω του όπως μπορείτε να διακρίνετε. Παρά τα κλεισμενα ήδη 40 Χρόνια υπηρεσίας μου στο Δήμος Αθηναίων, δεν μπορώ να σας πω γιατί παρέμεινε ακόμη εκεί. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι την προηγούμενη φορά που κάποιος σκέφτηκε και φρόντισε να το πλύνουμε είναι ο αγαπημένος μου προϊστάμενος Δήμος Μπαούρδας το 2016, όταν συνεργαστηκαμε στη Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Διοίκησης. Προσπάθησα τότε να βρω μια άκρη για την αξιοποίηση του αλλά δεν τα κατάφερα... Κάθε πληροφορία από κάποιο που μπορεί να βοηθήσει να λύσουμε το μυστήριο δεκτή».