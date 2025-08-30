Τραγωδία στην Καβάλα: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε δίχως τις αισθήσεις από την θάλασσα

Στην 84χρονη αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από παρευρισκόμενους

Τραγωδία στην Καβάλα: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε δίχως τις αισθήσεις από την θάλασσα

Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Καβάλας ότι μια 84χρονη ημεδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία Καλαμίτσα.

Στην 84χρονη αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από παρευρισκόμενους, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου κατέληξε.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.

