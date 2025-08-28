Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 75χρονος λουόμενος στην παραλία Καλυβών

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 27 Αυγούστου στην παραλία Καλυβών του Δήμου Πολυγύρου στη Χαλκιδική, όπου ένας 75χρονος λουόμενος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο ηλικιωμένος ανασύρθηκε από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η σορός του θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Την υπόθεση ερευνά το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

