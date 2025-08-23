Καβάλα: Τραυματίστηκε 9χρονος σε θαλάσσιο πάρκο

Έπεσε από τη φουσκωτή τσουλήθρα

Newsbomb

Καβάλα: Τραυματίστηκε 9χρονος σε θαλάσσιο πάρκο
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα 9χρονο αγοράκι τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια παιχνιδιού σε θαλάσσιο πάρκο στην παραλία Νέας Περάμου στην Καβάλα. Η τοπική Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε χθες το απόγευμα πως ο ανήλικος έπεσε από τη φουσκωτή τσουλήθρα με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Ο 9χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για την παροχή των πρώτων βοηθειών από όπου και εξήλθε. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη η 32χρονη ημεδαπή ιδιοκτήτρια της επιχείρησης θαλασσίων μέσων αναψυχής, για σωματικές βλάβες από αμέλεια.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέο κρούσμα τηλεφωνικής απάτης: Σπείρα έκλεψε πάνω από 30.000 ευρώ από ηλικιωμένους στη Φλώρινα - Συνελήφθησαν 3 άτομα

13:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Η ανανέωση του Μήτογλου θα είναι πενταετίας»!

13:36ΑΠΟΨΕΙΣ

Η Σύνοδος της Αλάσκας δεν ήταν το μοναδικό γεγονός που θα αλλάξει τις παγκόσμιες ισορροπίες

13:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συντετριμμένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Έφυγε το καλύτερο παιδί - Ψηλέ, θα μας λείψεις»

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μαχητικό αεροσκάφος MiG-29 συνετρίβη ενώ προσγειωνόταν - Νεκρός ο πιλότος

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτικός σεισμός στην Ολλανδία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών λόγω του «μπλόκου» στις κυρώσεις κατά Ισραήλ - Τον ακολούθησαν και άλλα κυβερνητικά στελέχη

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Τραυματίστηκε 9χρονος σε θαλάσσιο πάρκο

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Απαγόρευσαν σε παιδιά από το Ισραήλ να μπουν σε πάρκο αναψυχής - Συνελήφθη ο διευθυντής

12:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή από το GFS για τον καύσωνα - Τι προβλέπουν οι Αμερικανοί για τις επόμενες ημέρες

12:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σάλος στη Γαλλία: Ποδοσφαιριστής της Ρεν συνελήφθη για κατοχή κοκαΐνης

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στον Βόλο: Η σπαρακτική ανάρτηση της κόρης της 36χρονης - «Το ξέρω ότι μας βλέπεις - Σ' αγαπάμε»

12:39ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Δυσάρεστα νέα 5 χρόνια μετά την πανδημία - «Χτυπάει» τους άνδρες στην ευαίσθητη περιοχή

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Ελ Σαλβαδόρ: Στρατιωτική πειθαρχία επιβάλλει στα σχολεία η υπουργός Παιδείας - Λοχαγός του υγειονομικού η νέα επικεφαλής του υπουργείου

12:25ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος στον Τύρναβο δήλωσε 4.000 πρόβατα ενώ είχε 1.500 - Διασταυρωτικούς έλεγχους ξεκινά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

12:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Η Πέγκυ Ζήνα στο πλευρό του ΠΑΣ Γιάννινα: «Αδύνατον να μην στηρίξω την ομάδα της πόλης μου»

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Χορτιάτη

12:13WHAT THE FACT

Προσοχή στο μπέικον: Άνδρας προσβλήθηκε από παράσιτα στον εγκέφαλο - Το λάθος που έκανε στο ψήσιμο

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Απόστολου Βεσυρόπουλου: Έφτασε στον Ιερό Ναό ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

11:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: 161 χρόνια από τη γέννηση του Ελευθερίου Βενιζέλου - Η ανάρτηση του υπουργού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Το βράδυ που σκότωσε την κόρη της - Σοκάρει η κατάθεση της νοσοκόμας

12:39ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Δυσάρεστα νέα 5 χρόνια μετά την πανδημία - «Χτυπάει» τους άνδρες στην ευαίσθητη περιοχή

13:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συντετριμμένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Έφυγε το καλύτερο παιδί - Ψηλέ, θα μας λείψεις»

12:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή από το GFS για τον καύσωνα - Τι προβλέπουν οι Αμερικανοί για τις επόμενες ημέρες

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Το μεγαλύτερο έγκλημα στην Ελλάδα: Ο χωρικός που μετατράπηκε σε αδίστακτο δολοφόνο - Η αληθινή ιστορία πίσω από τις «17 κλωστές»

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στον Βόλο: Η σπαρακτική ανάρτηση της κόρης της 36χρονης - «Το ξέρω ότι μας βλέπεις - Σ' αγαπάμε»

12:13WHAT THE FACT

Προσοχή στο μπέικον: Άνδρας προσβλήθηκε από παράσιτα στον εγκέφαλο - Το λάθος που έκανε στο ψήσιμο

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκική πρόκληση πριν τη Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά με στόχο το Οικουμενικό Πατριαρχείο

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Χορτιάτη

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

10:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Εύβοια: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε πάρκινγκ στα Νέα Στύρα

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Αγνοούμενη για μία ώρα η 4χρονη που πνίγηκε - Περπάτησε μόνη της 300 μέτρα για να παίξει στην πισίνα

10:52LIFESTYLE

Εντυπωσιακή: Η Μιμή Ντενίση ποζάρει με μπικίνι στα 72 της - Στιγμές χαλάρωσης σε spa

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Κωδικός «Ατσαλένιος Σκατζόχοιρος»: Το σχέδιο της Δύσης για το μέλλον της Ουκρανίας

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον Απόστολο Βεσυρόπουλο - Τυλιγμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρό του

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Αυγούστου: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα

07:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Άλεξ: Φόνος, παιδεραστία ή εμπόριο οργάνων; Τα σενάρια μιας εξαφάνισης που δεν λύθηκε ποτέ

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Μπλε δράκος: Σε ποιες παραλίες ζει το δηλητηριώδες ζώο - Πόσο επικίνδυνο είναι - «Μην το αγγίζετε ούτε με γάντια»

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτικός σεισμός στην Ολλανδία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών λόγω του «μπλόκου» στις κυρώσεις κατά Ισραήλ - Τον ακολούθησαν και άλλα κυβερνητικά στελέχη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ