Τι συμβαίνει με τη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας; Η κόντρα και η μακρά ιστορία της

Στα άκρα οδηγείται η κόντρα για την λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας στην Αθήνα, με τα συναρμόδια υπουργεία να υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές που ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων δεν έχουν έννομα αποτελέσματα και ότι κάθε τροποποίηση απαιτεί νέες εγκρίσεις και τήρηση του θεσμικού πλαισίου.

Τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, Υποδομών και Μεταφορών επισημαίνουν, με κοινή τους ανακοίνωση, ότι οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας προϋποθέτει εκ νέου αποφάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το καθεστώς αρχαιολογικού χώρου

Η Βασιλίσσης Όλγας βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας και, όπως τονίζεται στην κοινή ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια του έργου ανάπλασης που βρίσκεται σε εξέλιξη έχουν αποκαλυφθεί σημαντικές αρχαιότητες, οι οποίες συντηρούνται και αναδεικνύονται. Ο δρόμος, παράλληλα, αποτελεί κοινόχρηστο χώρο ιδιαίτερης σημασίας.

Για τον λόγο αυτό, επισημαίνεται, η υφιστάμενη ανάπλαση έχει λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις: τόσο από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (πράξη 321/19η συνεδρίαση 2021) όσο και από το Υπουργείο Πολιτισμού (αποφάσεις ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/56665/2802 και 3769/14-02-2022), για λογαριασμό της «Ανάπλασης ΑΕ». Η εταιρεία εποπτεύεται από τα συναρμόδια υπουργεία και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

Τι θα γίνει με το Τραμ

Επιπλέον, όπως υποστηρίζουν τα υπουργεία, λόγω της διέλευσης του τραμ, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΑ, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ η συμβατότητα των όποιων αλλαγών με τη νομοθεσία και τις συγκοινωνιακές μελέτες ελέγχεται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Κατά συνέπεια, οι πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Αθηναίων για την οδό Βασιλίσσης Όλγας «δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Πώς απάντησε ο Χάρης Δούκας

Απαντώντας στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, Υποδομών και Μεταφορών, ο δήμος Αθηναίων διαμήνυσε ότι δεν θα κάνει πίσω, τονίζοντας πως «η Βασιλίσσης Όλγας ανήκει στους πολίτες και όχι στις πολιτικές σκοπιμότητες».

Ο δήμος Αθηναίων κάνει λόγο για «πρακτικές που αγνοούν τη βούληση των πολιτών και της πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο», ενώ καλεί κόμματα και βουλευτές να πάρουν ξεκάθαρη θέση.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων αναφέρει: «Τρία υπουργεία ενώνονται για να υπερασπιστούν τον ηττημένο των εκλογών κ. Μπακογιάννη, εις βάρος των πολιτών. Με μια πρωτοφανή πρακτική αγνοούν τη βούληση των πολιτών και της ευρύτερης πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας».

«Πριν 5 χρόνια ο κ. Μπακογιάννης στο πλαίσιο του καταστροφικού ‘’Μεγάλου Περίπατου”, έκλεισε τη Βασιλίσσης Όλγας με δήθεν επίκληση του Covid. Σχεδίασε τη μετατροπή του σε ‘’privé” δρόμο για τους χρήστες του γηπέδου τένις στην περιοχή και για τους θαμώνες του καφέ του Ζαππείου. Τότε κανένας υπουργός δεν μίλησε. Σήμερα παριστάνουν τους ‘’θεματοφύλακες του νόμου” για να μπλοκάρουν τον Δήμο Αθηναίων. Τους υπενθυμίζουμε ότι η Βασ. Όλγας ανήκει στους πολίτες και όχι στις πολιτικές σκοπιμότητες» επισημαίνει ο δήμος Αθηναίων.

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Ο δήμος Αθηναίων δεν θα κάνει πίσω. Με κάθε θεσμικό μέσο θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστούμε το δημοκρατικό αίτημα των πολιτών για μια πόλη ανοιχτή, δίκαιη και βιώσιμη. Καλούμε όλα τα κόμματα και τους βουλευτές της Αθήνας να πάρουν ξεκάθαρη θέση. Το δικαίωμα στην πόλη είναι θέμα Δημοκρατίας».

Από πού πήρε το όνομά της η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας

Η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας στην Αθήνα πήρε το όνομά της από την Βασίλισσα Όλγα της Ελλάδας, σύζυγο του Βασιλιά Γεωργίου Α΄ και μητέρα του Βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄. Η Ολγα ήταν Βασίλισσα της Ελλάδας και σύζυγος του Γεωργίου Α'.

Γιατί δόθηκε το όνομα στην λεωφόρο;

Η λεωφόρος δόθηκε το όνομά της από την Βασίλισσα Όλγα ως αναγνώριση της προσφοράς της στην Ελλάδα και τιμής προς το πρόσωπό της.

Η λεωφόρος συνδέει το αρχαιολογικό άνοιγμα του Ολυμπιείου με το Ζάππειο και τον Εθνικό Κήπο, δημιουργώντας έναν ενιαίο αρχαιολογικό περίπατο από τον Κεραμεικό έως το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Διαβάστε επίσης