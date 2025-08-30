Κρήτη: Εργαζόμενος σε εστιατόριο έσωσε πελάτη από πνιγμό
Σωτήρια ήταν η επέμβαση των εργαζομένων σε ψησταριά στο Καστέλι Κισάμου Κρήτης που έσωσαν από πνιγμό, πελάτη του καταστήματος.
Το μεσημέρι του Σαββάτου, όπως κατέγραψε και η κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, ένας από τους πελάτες που γευμάτιζε στο κατάστημα εστίασης, αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πνιγμό.
Ευτυχώς, κάποιοι από τους εργαζομένους στο κατάστημα, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα cretapost.gr ήξεραν πως να αντιμετωπίσουν το περιστατικό και του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, χρησιμοποιώντας την λαβή «Heimlich», η οποία αφορά ενήλικες.
