Κοζάνη: Προβλήματα από το πέρασμα της κακοκαιρίας - Δέντρο έπεσε στον κεντρικό πεζόδρομο
Το δέντρο ξεριζώθηκε από τον δυνατό αέρα
Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κοζάνη, με το μπουρίνι να επηρεάζει ακόμα και το κέντρο της πόλης.
Εξαιτίας του δυνατού αέρα, μεγάλο δέντρο ξεριζώθηκε στον κεντρικό πεζόδρομο της πρωτεύουσας της Δυτικής Μακεδονίας.
