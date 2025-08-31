Πέθανε ο πρώτος πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Μιχαήλ Παπαδάκις
Η κηδεία του θα γίνει αύριο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στο Ρέθυμνο,
Πέθανε σε ηλικία 99 ετών ο Μιχαήλ Παπαδάκις, ανώτατος δικαστικός και ο πρώτος πρόεδρος του ΑΣΕΠ.
Ο Μιχαήλ Παπαδάκις υπηρέτησε ως Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου το διάστημα 1988-1993. Το 1994 επελέγη από τη Βουλή ως ο πρώτος πρόεδρος του νεο-ϊδρυθέντος τότε ΑΣΕΠ, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι το 2003.
Η κηδεία του θα γίνει αύριο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στο Ρέθυμνο, τόπο καταγωγής του.
Με πληροφορίες από ΕΡΤ
