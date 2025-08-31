Κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων: Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά - 33.000 επιστροφές

Ο Αύγουστος φτάνει στο τέλος του και αυτό το Σαββατοκύριακο κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων προς την πρωτεύουσα.

Μόνο για σήμερα, Κυριακή, εκτιμάται ότι πάνω από 33.000 άτομα επιστρέφουν στην Αθήνα, ενώ την ίδια στιγμή χιλιάδες άλλοι συνεχίζουν τις διακοπές τους, ταξιδεύοντας προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ και τα στοιχεία των Λιμενικών Αρχών, έχουν προγραμματιστεί 27 δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά, γεγονός που έχει δημιουργήσει έντονη κινητικότητα τόσο στο λιμάνι όσο και στους δρόμους που οδηγούν σε αυτό. Οι ταξιδιώτες συνιστάται να προσέρχονται έγκαιρα για την επιβίβαση, ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις και ταλαιπωρία.

Η τελευταία μέρα του μήνα αποτελεί για πολλούς το πέρασμα από τις διακοπές πίσω στην καθημερινότητα. Η εικόνα στο λιμάνι αντικατοπτρίζει αυτή τη μετάβαση καθώς ταξιδιώτες αποβιβάζονται με γεμάτες αποσκευές, ενώ άλλοι επιλέγουν να απολαύσουν τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού πραγματοποιώντας σύντομες εξορμήσεις.