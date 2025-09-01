Πέθανε ο ήρωας της Κύπρου Νίκος Τούντας - Ο αποχαιρετισμός του Νίκου Τόσκα

Ο πρώην υπουργός Νίκος Τόσκας σε ανάρτησή του αποχαιρετά τον ήρωα της Κύπρου, Νίκο Τούντα, ο οποίος ήταν μέλος του πληρώματος άρματος που κατάφερε να καταστρέψει πέντε τουρκικά άρματα, κατά τα δραματικά γεγονότα της εισβολής.

Ο Νίκος Τούντας απεβίωσε τον περασμένο Απρίλιο ωστόσο τώρα έγινε ευρέως γνωστή η είδηση.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΗΡΩΑ - ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΡΓΑ

Στο περιοδικό του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών Τεθωρακισμένων βρήκα την είδηση για τον θάνατο του Ν. Τούντα.Ο Τούντας υπήρξε ένας από τους πέντε Ελληνες ήρωες ο οποίος ως πλήρωμα καταληφθέντος τουρκικού άρματος μάχης Μ47 (οδηγός άρματος) στην περιοχή της Σκυλλούρας στις 15 Αυγούστου 1974 εκμεταλλεύτηκαν έξυπνα τα τουρκικά διακριτικά που φορούσε το άρμα τους, εισήλθαν μέσα σε τουρκικό σχηματισμό αρμάτων που ενεργούσε επέλαση στη περιοχή της Μόρφου και κατάφεραν με θανατηφόρες βολές να κάνουν ολοκαύτωμα πέντε τουρκικά άρματα.

Όταν τους αντιλήφθηκαν ο Τούντας με επιδέξιους ελιγμούς οδήγησε το άρμα σε ασφαλές σημείο. Έτσι μπόρεσαν 3.000 ένοπλοι και άμαχοι από την περιοχή Μυρτου να περάσουν στον ελεύθερο τομέα.

Η σύνθεση του πληρώματος του άρματος των ηρώων είχε ως εξής:

Εφεδρος Λοχίας (ΤΘ) Δρόσος Κωνσταντίνος, ως Αρχηγός.

● Εφεδρος Λοχίας (ΤΘ) Κριθάρης Ανδρέας, ως Γεμιστής.

● Εφεδρος Δεκανέας (ΤΘ) Τούντας Νικόλαος, ως Οδηγός.

● Στρατιώτης (ΤΘ) Κουδουνάς Ανδρέας, ως Πυροβολητής.

● Στρατιώτης (ΤΘ) Αποστόλου Ανδρέας, ως Συνοδηγός – Πολυβολητής.