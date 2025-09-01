Ασθενής στο Δρομοκαΐτειο πήγε να το σκάσει - Τραυματίστηκε πηδώντας από μάντρα
Ο 54χρονος ασθενής έπεσε από ύψος περίπου 2 - 2,5 μέτρων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί
Ένας 54χρονος, ο οποίος ήταν υπό νοσηλεία στο Δρομοκαϊτειο, επιχείρησε να το σκάσει από τις εγκαταστάσεις του ιδρύματος, επιχειρώντας να πηδήξει από την περίφραξη προς την πλευρά της Αγίας Βαρβάρας.
Ο 54χρονος ασθενής έπεσε από ύψος περίπου 2 - 2,5 μέτρων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Έχει τις αισθήσεις του αλλά θα εκτιμηθεί από τους γιατρούς του ψυχιατρείου αν χρειάζεται νοσηλεία σε γενικό νοσοκομείο.
Κάτοικοι της περιοχής που τον εντόπισαν ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική.
