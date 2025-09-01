Περιπέτεια για ανήλικους λουόμενους στη Σητεία: Εγκλωβίστηκαν σε βραχώδη ακτή
Άμεση η κινητοποίηση του Λιμενικού
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στην Λιμενική Αρχή της Σητείας Λασιθίου για δύο ανήλικους λουόμενους που είχαν εγκλωβιστεί σε βραχώδη ακτή της περιοχής Άκρα Βαμβακιάς (Έξω Φανάρι).
Στο σημείο έσπευσαν το φουσκωτό σκάφος του ναυτικού ομίλου Σητείας «ΝΟΣ» Τ.Σ. 153, με επιβαίνοντα στέλεχος της Λιμενικής Αρχής, καθώς και ένα Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς.
Οι ανήλικοι απεγκλωβίστηκαν με τη χρήση σωσιβίου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με το «ΝΟΣ» στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Σητείας για προληπτικούς λόγους.
