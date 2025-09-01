Ασπρόπυργος: Ταχυδρόμος δούλευε σε ψητοπωλείο και έκανε ντελίβερι σουβλάκια και ναρκωτικά

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας άνδρας που συνελήφθη για ναρκωτικά στον Ασπρόπυργο, τα οποία τα παρέδιδε παράλληλα με… σουβλάκια.

Ο κατηγορούμενος το πρωί εργαζόταν σε ταχυδρομείο, ενώ το βράδυ δούλευε ως διανομέας σε ψητοπωλείο στον Ασπρόπυργο και εκτός από σουβλάκια, παρέδιδε ναρκωτικά σε κάποιους πελάτες, χωρίς να γνωρίζει τίποτα ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Σύμφωνα με το Star η δράση του αποκαλύφθηκε όταν ένας πελάτης μίλησε στις Αρχές, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να αρχίσουν να τον παρακολουθούν.

Τελικά, η υπόθεση εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου και ο άνδρας συνελήφθη, ενώ κατά την έρευνα στο σπίτι του, με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου της ΕΛ.ΑΣ., εντοπίστηκαν σακουλάκια με ναρκωτικές ουσίες κρυμμένα μέσα σε τάπερ, έτοιμα προς παράδοση.

Η Αστυνομία κατέσχεσε τα ναρκωτικά καθώς και ζυγαριές και χρήματα, ενώ εξετάζεται το κινητό του κατηγορούμενου για να εντοπιστούν τοχόν συνεργοί.

Δείτε το βίντεο του Star:

